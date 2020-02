L'Ajuntament licita l'obra de l'ascensor públic entre Passeig i Circumval·lació

L'Ajuntament de Manresa licita, per fi, la construcció de l'ascensor públic previst entre el passeig de Pere III de Manresa i el carrer Circumval·lació, fruit de l'ampliació d'un projecte participatiu de l'any 2017. El pressupost és de 155.147 euros amb IVA inclòs i l'objecte del contracte preveu fer l'obra d'acord amb els projectes aprovats el 28 de maig i el 22 de juliol de l'any passat.

El termini de presentació de les ofertes serà el 9 de març i l'obertura de pliques, l'endemà.

L'ascensor va ser una de les quatre propostes guanyadores del pressupost participatiu del 2017. La va presentar el Casal de la Gent Gran per millorar l'accés al mateix casal del carrer de Circumval·lació, una vella reivindicació de l'entitat. Però ha acabat esdevenint un projecte, també, per millorar la connexió del passeig de Pere III amb l'entrada principal del parc de Puigterrà, situada al mateix carrer de Circumval·lació.

Per això s'ha canviat l'emplaçament on havia d'anar. Inicialment, era previst que l'ascensor s'aixequés al solar que hi ha entre els números 60, 62 i 64 del Pere III, al costat de l'edifici dels sindicats, i que estigués adossat al mur de contenció que separa el Passeig del Circumval·lació. Però els serveis tècnics de l'Ajuntament de Manresa van considerar que l'elevador públic podria relligar l'accés al Puigterrà, o parc del Castell, a més a més de millorar la comunicació per a vianants entre el Passeig i el Circumval·lació.

Per això, i després de consultar-ho amb diferents entitats, es va resoldre traslladar l'elevador al costat de l'actual parada del bus interurbà de la plaça Espanya, en un «emplaçament molt més central i amb un major volum potencial d'usuaris», segons el document tècnic del projecte.