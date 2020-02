«Als actes del programa hem volgut defensar l'alegria de ser dona»

Roser Soler Esmet (Manresa, 1965) presideix des de fa sis anys l'associació Dones Emprenedores Innovadores de Manresa (DEIM), fundada fa una dècada, que enguany ha administrat la Festa de la Llum. Soler té una escola de dansa i un estudi de Pilates i de Gyrotonic a Manresa.



Quin ha estat l'objectiu de DEIM a l'hora d'administrar les festes i de donar-hi contingut?

Ja que la llum i l'aigua són femenines, i nosaltres som una associació de dones, fer que la Festa de la Llum fos en clau de dona.

Al programa d'actes tots els noms que hi surten de les persones que hi intervenen inclouen el cognom patern i el matern. Ha estat cosa seva?

Ha estat cosa de l'Ajuntament, i està molt bé que es reivindiqui. Van fer molt èmfasi, quan demanaven les dades de tot, que els diguéssim els dos cognoms. Es va mirar molt.

Aquest objectiu d'una Llum en clau de dona s'ha aconseguit?

Sí.

Quina valoració en fa?

Molt positiva perquè la gent s'hi ha implicat molt. Se n'ha fet ressò. Vam fer que la pregonera fos una dona i a l'acte «Llum, nom de dona» vam reivindicar molt el paper de la dona, no com a feministes, perquè aquesta és una funció que ja fan elles, sinó com a dones. El que fem ho fem perquè som dones i a partir de la igualtat entre homes i dones, però tenint en compte que com a dones som diferents.

Què l'ha sorprès de la Festa de la Llum? Quan se n'és administradora segur que es té l'oportunitat de viure-la de manera diferent.

Que hi ha molta feina petita, de detalls, que la gent no veu. Si no ho vius, no ho fas i és una feina que s'ha de fer. També tens sorpreses perquè hi ha gent que t'ajuda i gent que no, però la que t'ajuda veus que ho viu amb una il·lusió que tu ja tens, però que encara fa que en tinguis més.

Que hi hagi entitats com DEIM, és bo o dolent? En el sentit que encara sigui necessari que la dona es reivindiqui.

Per molt que hi hagi qui digui que s'està aconseguint, encara hi ha desigualtat. Fem falta. El dia que això ja no faci falta, que realment sigui una realitat que la dona té un reconeixement, i que puguem viure sense aquesta problemàtica, ja no existirà, però, de moment, crec que hi ha de ser. Entre nosaltres ens donem suport, les que som autònomes que tenim tota una sèrie de problemes, tenim un espai per ajudar-nos.

L'aspecte professional té un pes molt important a DEIM.

Sí. Es tracta de donar resposta a la problemàtica de les dones, que no vol dir que totes siguin autònomes. També hi ha dones que treballen en una empresa o que són directives que tenen tota una sèrie de dificultats envers els homes a nivell de la feina. Per això es va crear l'associació. Per ajudar-nos en tot aquest tema.

Tenir un punt de referència que fins aleshores no hi era.

Sí, i donar suport a la dona per poder ser dona.

Abans comentava que les feministes ja fan la seva feina però que la de DEIM és una altra. De discursos per defensar la dona n'hi ha de molt diversos. Des del més radical al que defensa no renunciar a la feminitat. Quin és el de DEIM?

En l'acte que vam fer no hi havia cap empresària ni cap política. Vam agafar dones d'àmbits molt diversos per expressar l'alegria de ser dona perquè hi ha vegades que sembla que sempre tot és un problema i s'ha de tenir en compte que, gràcies al fet de ser dona, has pogut fer això, i que un home ho faria diferent però que nosaltres, pel fet de ser dones, ho hem fet a la nostra manera. La crida de la nostra associació, i al que hem volgut donar importància en aquesta festa, és que fas el que fas perquè ets dona, i en clau positiva. Als actes del programa hem volgut defensar l'alegria de ser dona.