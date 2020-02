El pare abat diu a la missa de la Llum que les dones han de tenir un paper més rellevant

L'accent femení que s'ha donat a la Festa de la Llum d'enguany va ser present a la missa concelebrada que es va celebrar ahir al migdia al Carme. Oficiada per l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, a l'homilia va assegurar que l'Església fa temps que reflexiona, «no sense dificultats», sobre el paper de la dona i la riquesa que pot aportar. Va dir que han de tenir un paper ferm, incisiu i rellevant, no tan sols a la vida religiosa sinó també al conjunt de la societat.

El Carme es va omplir en la concelebració eucarística de la Llum. Una vintena de religiosos van participar en la cerimònia presidida per l'abat Soler. Entre ells el rector del Carme i de la Seu, Jean Hakolimana. A primera fila, les autoritats. A una banda, l'alcalde, Valentí Junyent, i regidors. Al banc del costat, representants de l'Associació Misteriosa Llum; de l'entitat administradora de la Llum, Dones Emprenedores Innovadores (DEIM); la pregonera de la Llum, Carlota Riera; i el dirigent de la Fundació Aigües de Manresa, Josep Alabern.

«Amb la Llum celebrem una manifestació de l'amor de Déu envers la ciutat de Manresa. A l'eucaristia li donarem les gràcies i demanarem que l'amor continuï a favor de tots els seus habitants», va afirmar l'abat. Va entrar al temple del Carme amb tota solemnitat acompanyat de la resta de religiosos representants de bona part de les parròquies de Manresa i comarca, entre ells un representant de la comunitat ortodoxa.

Va ser a l'homilia quan l'abat Soler va afirmar que «heu estat innovadors» a l'hora de posar accent femení a la Llum. «Ara que la humanitat està en una mutació tan profunda, també a l'Església, arriba l'hora que la vocació de dona es compleixi plenament. Hi ha encara, però, molt treball a fer».



Agents de pau

L'abat també va recordar que el gener passat el papa Francesc va aprovar la beatificació de tres caputxins assassinats a Manresa durant la guerra civil. Benet de Santa Coloma de Gramenet; Josep Oriol de Barcelona i Domènec de Sant Pere de Riudebitlles. Fra Josep Oriol de Barcelona tenia arrels manresanes i va escriure el llibre La Llum brilla en les tenebres. «Que aquests màrtirs que estimaven Manresa i la seva gent ens estimulin per ser agents de reconciliació i de pau», va desitjar.

L'eucaristia es va completar amb l'ofrena del ciri que representa la Llum; aigua de la Sèquia i també un ram de flors per part de DEIM per simbolitzar que la llum i l'aigua són elements de la natura, i que sense ells «no hi ha vida». Va ser un moment que es va aprofitar per fer una apel·lació al dret a la vida. També es va fer l'ofrena del pa i el vi, elements indispensables de l'eucaristia.

La missa concelebrada es va acabar, després de gairebé una hora i mitja, amb la benedicció del pare abat.