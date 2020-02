«Posarem les restriccions suficients perquè es recicli i les màximes facilitats per fer-ho sense molestar»

«Quines excepcions o adaptacions a casos particulars convé tenir en compte?», aquest és un dels temes que es posaran a debat en les sessions informatives sobre el nou model de recollida de residus que s'implantarà a Manresa.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, ha demanat que ningú pateixi abans d'hora per presumptes afectacions importants a la vida normal dels ciutadans perquè el lema que guia el trànsit de l'actual model de recollida de residus al nou és que «posarem les restriccions suficients perquè la gent recicli, i les màximes facilitats per fer-ho sense molestar-los».

El responsable polític de l'operació entén que hi pugui haver un cert neguit davant de la novetat, però ha volgut deixar clar que hi ha solucions ben viables per a cada supòsit que no passen en cap cas per quedar-se els bolquers bruts a casa tota la setmana fent mala olor.

També demana que es tingui en compte que precisament perquè el model no es presenta ja tancat i barrat, sinó obert a les aportacions de la ciutadania, es farà una completa campanya informativa i de consens. «Ho anirem desgranant tot i decidint al llarg del mes de març», afirma.



Cubell estanc inodor

Insisteix que la proposta municipal és «que qualsevol família amb membres que facin servir bolquers pugui accedir més sovint al contenidor gris», i que a aquelles persones que presentin altres especificitats «els facilitarem un cubell estanc inodor (estil cubell de bolquers de les llar d'infants ) o, en segona opció, un permís especial».

Assegura que «aquests detalls estan per decidir». La primera sessió informativa oberta a la ciutadania tindrà lloc el dilluns 2 de març a les 6 de la tarda, a l'auditori Plana de l'Om. Francesc Mauri, meteoròleg i divulgador, dirigirà l'acte, que tindrà la participació de Josep Maria Tost, director de l'Agència de Residus de Catalu-nya; Ricard Jorba, gerent del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus; Xavier Codina, alcalde de Santpedor, municipi pioner al Bages en la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta des de l'any 2005, i Noèlia Ramírez, alcaldessa de Balsareny, municipi pioner a la comarca en la utilització dels anomenats contenidors intel·ligents, des de l'any 2018.