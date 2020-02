«Volíem recordar que la Llum és de gènere femení»

? «La Llum és de gènere femení», va recordar la presidenta de DEIM, l'entitat administradora de la festa d'enguany, Rosa Soler. Soler va intervenir a l'eucaristia just abans d'acabar. Va reafirmar el compromís de DEIM amb Manresa i amb les dones, i va explicar que des del primer moment volien fer de la dona l'eix central de la celebració. «Ens hem de reivindicar», va dir. «Exigim ser a la societat, hi tenim tot el dret i sobretot ens volem vives». Va assegurar que una societat que no és igualitària és una societat malalta. «No quedarem quietes ni callades», va acabar.

A la cerimònia també hi va intervenir el president de l'Associació Misteriosa Llum, Valentí Tatjé. Va agrair l'esforç de les entitats que han fet possible la Llum d'enguany, i sobretot a DEIM «per apropar-nos als reptes en clau de dona». Tatjé va afirmar que la Llum va lligada a l'aigua de la Sèquia, que «obsequia vida al seu pas. Llum i aigua s'uneixen a Manresa».