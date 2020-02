Un autocar i un cotxe xoquen a Cardona, sense que hi hagi ferits

Un autocar i un cotxe van xocar ahir a primera hora del matí a l'avinguda del Rastrillo de Cardona. En l'incident cap persona no va patir ferides.

Els fets van passar cap a les 8 del matí. De retruc, un turisme que estava aparcat a la zona també va patir danys. Els Bombers de la Generalitat van haver d'intervenir per netejar la calçada, ja que l'autocar va perdre líquid anticongelant que va quedar escampat per la carretera. Els Bombers també van intervenir ahir a Montmaneu, a l'Anoia, quan va cremar un vehicle que circulava per l'A-2.