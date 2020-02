La campanya Amnistia Ara! que impulsa Òmnium es presenta a Manresa

L'espai Plana de l'Om acollirà aquest dimecres la presentació de la campanya Amnistia Ara! que impulsa Òmnium Cultural i la plataforma Som el 80 % a Manresa.

L'acte se celebrarà a les 7 de la tarda i comptarà amb la participació de la vicepresidenta d'Òmnium Cultural, Marina Llansana; el membre de la PAH Bages Berni Sorinas; i la coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu Catalunya central, Alba Rojas. Moderarà l'acte la periodista Nia Escolà.

De moment, ja han confirmat l'assistència a l'acte: Roser Alegre (Fem Manresa-CUP), Roser Calsina (coordinadora territorial d'Unió de Pagesos), Carme Carrió (presidenta de l'AV de les Escodines), David Casellas (Grup d'Advocats Voluntaris de l'1-O), Toni Casserres (Intersindical-CSC), Ivet Castaño (presidenta del PDCAT al Bages), Rufí Cerdan (Càritas), Toni Erro (president de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa), Guillem Farré Barbens i Marta Lliró Plaixats (representants de Minyons Escoltes i Guies), Ramon Fontdevila (president d'ERC Manresa), Eloi Hernández (president del Consell d'Alcaldes del Bages i alcalde de Fonollosa), Marina Hosta (presidenta de l'AV de la Sagrada Família), Albert Mulero (president d'ERC al Bages), Roser Oduber (Taula de les Arts Visuals), Josep Pérez Fàbregues (representant de la Demarcació de la Catalunya Central de Minyons Escoltes i Guies), Marc Olivé (Primàries Manresa), Jordi Pesarrodona (comediant), Miriam Ponsa (dissenyadora de moda), Lluís V. Sixto (secretari d'Acció Sindical de CCOO a la Catalunya Central i el Vallès Occidental). Estefania Torrente (presidenta del Consell Comarcal del Bages) i Pere Vila (president de l'Agrupació Cultural del Bages).

Òmnium Cultural impulsa la campanya de la plataforma Som el 80%: Amnistia Ara!, que reclama l'amnistia per a totes les persones perseguides judicialment amb motiu del procés com a pas imprescindible per enfortir l'aposta pel diàleg.

La plataforma Som el 80%, té el suport inicial de més de 200 personalitats de la societat civil i el manifest reclama la necessitat d'anul·lar totes les causes obertes contra l'independentisme i que el conflicte torni al terreny de la política, "d'on no hauria hagut de sortir mai", per trobar "els mecanismes democràtics necessaris perquè els ciutadans de Catalunya puguin decidir lliurement el seu futur".