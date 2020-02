El Comitè Feminista de Manresa organitza una jornada prèvia al 8 de març

El Comitè Feminista de Manresa organitza per al dijous 27 de febrer una jornada de mobilització prèvia a la celebració de la jornada de lluita del 8 de març. Consistirà en una assemblea organitzativa a les 7 de la tarda (serà la cinquena), un sopar (cal portar-se cadascú el seu) i una encartellada per la ciutat a partir de les 10 de la nit. Hi pot participar qualsevol dona, bollera o trans que vulgui.

La convocatòria és a l'Ateneu Popular La Sèquia. Després de cinc assemblees prèvies per definir i organitzar la vaga del proper 8 de març, el Comitè Feminista ha preparat una jornada de vaga centrada en l'àmbit laboral, així com

també, sobretot pel fet d'escaure's en diumenge, amb vaga de consum i de cures.

Així, també es posaran de relleu aquelles feines més feminitzades i precaritzades, vinculades al món de l'hosteleria i a les cures i l'atenció de les persones.

Abans del dia 8 tindrà lloc encara un altre acte previ, el 3 de març a les 7 de la tarda, amb la inauguració d'una escultura feminista davant dels Jutjats. L'acte està organitzat per Acció Lila i les Aamas (Assemblea d'Afectades pel Masclisme i el Patriarcat).

I pel que fa al dia 8 de març pròpiament hi hauran dues convocatòries públiques. A 2/4 12 a la plaça Espanya, convocatòria de Xapabars feminista per denunciar l'explotació. Aquesta acció serà no mixta, per a dones, bolleres i trans. A la tarda, a partir de 2/4 7 a la Ben Plantada hi haurà la manifestació mixta.