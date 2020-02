La PAHC Bages atura un desnonament al carrer de Girona, ajornat fins al maig

Nou desnonament aturat, aquest dilluns al matí, per la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) Bages. En aquesta ocasió, la concentració ha tingut lloc al carrer de Girona, número 41, a 1/4 de 12 del migdia, on estava previst el desnonament de l'Aziza, una activista de la PAHC. Finalment, a 3/4 d'1 del migdia, han informat que ha quedat aturat fins a l'11 de maig vinent.

Tal com va informar Regió7 recentment, la PAHC pot arribar a actuar i a aturar al llarg de la setmana fins a tres desnonaments de mitjana. La convocatòria d'aquest dilluns davant l'habitatge de l'afectada ha portat un bon grapat d'activistes fins allà per fer guàrdia davant l'anunci de desnonament per part de l'Agència Catalana d'Habitatge.

Aziza Zecari, que es troba a la mesa d'emergència, va ocupar un pis buit de l'edifici del carrer Girona. Es tracta del bloc 2 de la PAHC Bages, propietat de la Sarab, que el va cedir a la Generalitat per a pisos de lloguer social. Com que hi quedaven un parell o tres de pisos sense ocupar, en un d'ells s'hi va instal·lar l'Aziza a instància de la PAHC mentre la mesa d'emergència no n'hi proporciona cap.

El d'aquest matí ha estat el tercer anunci de desnonament de l'afectada aturat per la PAHC.