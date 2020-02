Qui pispa els llibres dels biblionius de Manresa?

A Manresa hi ha, des del mes d'abril de l'any passat, diversos biblionius escampats per la ciutat per fomentar la lectura. Es van estrenar per Sant Jordi i se'n van col·locar tretze. Són casetes de fusta, instal·lades en espais oberts (la majoria en places), a través de les quals la Federació d'Associació de Veïns de Manresa (FAVM) i el Consell d'Infants es va proposar incentivar el gaudi de la lectura, gratuït, entre la ciutadania. Amb el lema «Deixa un llibre i agafa'n un altre», l'objectiu és facilitar que els llibres que ja hem llegit circulin i, d'aquesta manera, potenciar i fomentar tant la lectura com la cultura de l'intercanvi i reutilització d'objectes.

El bon propòsit del projecte, però, no acaba de rutllar com cal per persones incíviques que han fet malbé algunes de les casetes i altres que pispen els llibres que s'hi dipositen per a l'intercanvi. Segons ha pogut saber Regió7, dels tretze biblionius que es van instal·lar l'abril passat ara només n'hi ha onze d'operatius, perquè algú va provocar desperfectes als que s'havia col·locat a la plaça Fius i Palà i a Cal Gravat.

Aquest últim (vegeu imatge) va aparèixer fa uns mesos amb el pal tombat i el vidre de la porta trencat. Uns voluntaris l'han arreglat i ara és l'Ajuntament qui ha de tornar-lo a posar al seu lloc, segons ha explicat Toni Erro, president de la FAVM, a aquest diari. L'entitat ha facilitat altres imatges que demostren l'ús incívic dels punts d'intercanvi, que sovint apareixen sense llibres i amb brutícia a l'interior, com passa amb el de la plaça Espanya, on es llencen paquets de pipes, de tabac o tiquets de compra (vegeu fotografia).



Casetes sempre buides

Segons el mateix Erro, que cada mes o mes i mig passa per tots els biblionius per revisar-los i deixar-hi llibres si és necessari, n'hi ha alguns «on es nota que hi ha molta rotació» –com el del carrer Lola Anglada, a prop de l'institut Guillem Catà, el del parc de l'Agulla i el del carrer Josep Arola, a la Parada Nova– i altres que «sempre estan buits». En aquest cas, el president enumera les casetes que hi ha a la plaça Espanya, la plaça de Sant Ignasi, el parc de la Florinda, davant del CAP de la Sagrada Família, la plaça de la Democràcia i la Bonavista.

Erro assegura que la federació no té constància de per què no hi ha llibres en aquestes casetes, però que intueixen que algú se'ls emporta. Precisament, una veïna del sector de la Bonavista ha fet arribar a Regió7 el seu malestar pel fet que «hi ha un individu que cada vespre fa una ruta pel centre i buida els biblionius, l'hem vist diverses vegades amb bosses plenes de llibres», comenta. Afirma que ha intentat denunciar-ho a la Policia Local «però diuen que no és un robatori, sinó un furt, i que poc hi poden fer». Preocupada per l'incert destí dels llibres que es deixen als biblionius, aquesta veïna expressa que «ja no n'hi deixo, perquè són llibres importants per a mi i no vull que ningú en faci un ús indegut».