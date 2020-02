El PSC diu que el Govern fa trampa amb les dades de participació del PAM

El PSC, per boca del portaveu del Grup Municipal, Felip González, ha denunciat que "l'equip de Govern de l'Ajuntament ha fet trampa a l'hora de treure a la llum les dades de participació de la primera fase del procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal (PAM)". Segons el Govern manresà, fa notar, "van participar 157 persones a les quatre sessions presencials (54 a la primera, 39 a la segona, 39 a la tercera i 25 a la quarta). Tanmateix, el que no especifica és que dintre d'aquests números hi compten el regidors i regidores del Govern i de l'oposició, així com els i les caps de servei i tècniques i tècnics municipals que l'equip de govern va obligar a ser-hi".

Posa com a exemple que "a la sessió a la que diuen que hi van participar 25 persones, no tenen en compte que 11 de les 25 eren regidors i regidores (alcalde inclòs), i que també hi havia 5 tècnics municipals. Per tant, només 9 persones no vinculades directament a l'Ajuntament hi van assistir, i bona part d'elles ja eren 'repetidores' de les altres 3 sessions anteriors".

Per als socialistes, "amb la seva nota de premsa de divendres, l'equip de govern va fer una mena de fakenews per donar a entendre que el procés participatiu havia estat un èxit quan, en realitat, la participació ciutadana ha estat molt més que minsa". A més a més, segons el seu portaveu, "els pocs participants no han pogut aprofundir gens en el PAM exposat perquè ha faltat concreció, convicció i comunicació en el procediment".

Considera que les 250 actuacions que s'han posat a judici de la ciutadania "eren simples titulars molt genèrics i gens explicats com per poder-los valorar adequadament; i a això se li ha d'afegir que amb la campanya comunicativa que es va fer no es va arribar a incentivar la presència del mínim de persones que habitualment participen en aquesta mena de processos participatius".



"I això què vol dir?"



Remarca que un exemple del que denuncien és que "la pregunta: 'i això que vol dir?' era més que recurrent entre els participants no vinculats directament a la política municipal sobre moltes de les actuacions de les que es demanava opinió i priorització ciutadana. Preguntes que sovint ni els mateixos regidors o regidores del Govern no podien contestar si no era perquè que es tractés d'accions directament vinculades a la seva regidoria", ha conclòs González.