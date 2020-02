La visita de 50 monges joves que idolatren sant Ignasi

Que mig centenar de monges resin i cantin conjuntament a la Cova de Sant Ignasi no és cap sorpresa, però que cap de les religioses no hagi fet els 40 anys i la majoria en tingui poc més de vint és curiós. Venien de Roma, però eren de 19 països diferents. La visita religiosa era la darrera parada d'un pelegrinatge que va portar aquestes germanes novelles, que han culminat la seva formació per ser membres actives de la congregació del Verb Encarnat, a viatjar per Europa abans de marxar cap a les missions.

La visita era especial perquè sant Ignasi és un referent en la seva vida religiosa i segueixen al peu de la lletra els seus Exercicis Espirituals. La majoria ja han emprès un viatge dedicat a la vida espiritual i d'ajut als més necessitats en comunitats d'arreu del món.

Maria de la Salut, la superiora del darrer any de formació de les noves religioses, era l'única catalana del grup. Té 37 anys i era la més gran. La majoria eren de països llatinoamericans i del Carib, d'indrets on encara molta gent jove sent la crida de Déu. «Vaig decidir ser monja el 2003, en anar a veure el papa Joan Pau II a Madrid. Estudiava el quart curs de Medicina, així que vaig deixar els cossos per les ànimes», explicava la religiosa catalana.