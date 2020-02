Ajuntament i entitats veïnals signen el conveni per renovar "Cançons de tots els temps"

L'Ajuntament de Manresa ha acollit aquest dimarts l'acte de signatura del conveni que regula el taller "Cançons de tots els temps". La signatura ha anat a càrrec de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i de representants de les associacions de veïns i entitats de gent gran que participen en aquesta activitat: Agapito López (AV Mion-Puiberenguer-Poal), Said Ghoulabzouri (AV Font dels Capellans), Carme Quint ana (AV Escodines), Ramon Caballol (AV Saldes-Plaça Catalunya), Faustí Figuls (AV Valldaura).

Hi ha assistit també la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa Maria Ortega.

"Cançons de tots els temps" es un taller de l'Ajuntament de Manresa amb la participació de 10 grups que agrupen un total de 182 alumnes, i que s'ofereix mitjançant un acord de gestió compartida amb les entitats següents:



AVV Cots-Guix-Pda. Roja

AVV Ctra. Santpedor

AVV Font dels Capellans

AVV Mion-Puigberenguer

AVV Pl. Catalunya

AVV Vic-Remei

AVV Pare Ignasi Puig

Casal de gent gran de la Balconada

AVV Escodines - Club de jubilats

AVV Valldaura - La Nostra Llar



El contingut que ofereix el taller es centra en formar i difondre el cant a persones grans, mitjançant el seguiment del calendari festiu, proporcionant els continguts relacionats amb el cant, alternant les cançons tradicionals amb altres d'autor, mantenint un repertori adaptat a les festes tradicionals de l'any, sobretot per les festes nadalenques.

Els diferents grups del taller col·laboren actuant a les festes dels barris i durant el curs, en d'altres esdeveniments significatius de la ciutat, com el Canta gran, al Teatre Kursaal, o el Dia per l'eliminació de la violència de gènere, el dia 25 de novembre a la Pl. Major .

El taller es realitza des de l'any 2005. La inscripció és gratuïta i pot formalitzar adreçant-se al mateix punt on es realitza el taller o mitjançant l'Oficina d'atenció al ciutadà.