Construeixen una residència per a estudiants amb vint places al carrer de Balmes

Manresa tindrà el curs vinent una segona residència d'estudiants. Situada al carrer de Balmes, número 39, davant per davant de l'aparcament de l'Ateneu Les Bases, inclourà 18 habitacions, dues dels quals dobles.

El promotor, el santfruitosenc Josep Planas, gerent de l'empresa Uplan SA, amb seu a Manresa, destaca que el disseny ha anat a cura de Miquel Serra, exdirector del Col·legi Major Sant Jordi de Barcelona, on hi ha «la residència més gran d'Europa», fa notar.

Planas explica que el nou edifici que ja ha agafat forma al carrer de Balmes «serà una residència d'estudiants pura i dura», atès que constarà de 16 habituacions individuals i dues de dobles i la resta d'espais seran compartits. Al soterrani, que per la banda del dar-rere donarà a un pati interior amb un jardí comunitari que inclourà aparells i bicicletes estàtiques per fer gimnàstica, hi haurà una sala d'estudi, una d'esbarjo, un espai polivalent, la cuina i menjador i la bugaderia. Quant a les habitacions, a la planta baixa n'hi haurà un per a persones minusvàlides i una de doble. A les tres plantes següents hi haurà cinc habitacions per planta i a la quarta, un àtic amb terrassa.

Es dirà Residència d'Estudiants Manresa Campus i el preu del lloguer serà a partir dels 500 euros.



La inauguració, el juliol

La intenció, explica Planas, es deixar acabada l'obra el 30 d'abril. L'executa la Constructora del Cardoner amb la direcció arquitectònica de Serrat-Tort Arquitectes. El maig es farà la instal·lació del mobiliari i es començaran a comercialitzar les habitacions, i el juliol vinent es farà la inauguració. El setembre, quan comenci el nou curs, la idea és que l'edifici ja l'habitin una vintena d'universitaris.

Comenta que disposaven d'un terreny al carrer Balmes i que se'ls va acudir la idea de fer-hi una residència d'estudiants perquè no és un terreny excessivament ample, de manera que és ideal per encabir-hi habitacions. La quantitat l'ha acotat el fet que si eren més de divuit calia construir dues escales de servei enlloc d'una i això es menjava molts metres.

Per donar-hi forma, Planas posa en relleu la implicació de Serra. Per altra banda, remarca que van fer un estudi de mercat que els va corroborar el que ja és sabut, i és que la residència universitària que hi ha al costat de la FUB, dotada amb 67 habitatges que poden ser individuals o compartits, no pot absorbir la gran demanda de pisos d'estudiants que hi ha a la zona de les Bases i a la barriada Mion-Puigberenguer.

Aquest curs, entre la FUB-UManresa i l'EPSEM-UPC hi ha més de 2.400 estudiants de grau.