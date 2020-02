La nova avinguda a la Fàbrica Nova pren forma

Després de cinc mesos d'obres la transformació que ha experimentat l'entorn de Fàbrica Nova és més que evident. Pren forma el nou traçat que tindrà l'avinguda, també l'alineació de la futura vorera del cantó de l'edifici protegit, i la sensació que hi ha hagut un esponjament general a tot aquest sector. Aire nou. Els treballs d'urbanització dins el recinte continuaran fins al maig, d'acord amb els terminis previstos. A partir d'aleshores les obres es traslladaran a la resta de la via pública a la mateixa Via de Sant Ignasi en direcció a la carretera del Pont.

La maquinària pesant va tornar a entrar a la Fàbrica Nova a mitjan setembre passat per iniciar un projecte d'urbanització pressupostat en 3,3 milions d'euros i que suposaran any i mig d'obres. Canviarà de dalt a baix una de les principals entrades i sortides de la ciutat.

Ja s'intueix el nou traçat que tindrà l'avinguda Bertrand i Serra, que quedarà alineada i empalmarà directament amb el carrer Sant Joan d'en Coll, i creuarà la carretera del Pont de Vilomara sense obstacles ni haver de fer maniobres. És un dels elements més destacats de la intervenció urbanística. En sortirà un nou eix de circulació sud-nord a la ciutat paral·lel a la carretera de Vic - que semblava que no tenia alternativa- que anirà des del passeig del Riu fins al Pont de Ferro.



Percepció d'esplanada

Les obres segueixen el calendari previst, assegura el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López. Destaca que ja es veu el traçat que tindrà la nova calçada que passarà just al costat de l'edifici, la «percepció de l'esplanada» i unes noves vistes de la Fàbrica Nova. Destaca, també, l'esponjament que hi ha hagut a tota la zona «i sobretot la percepció de qualitat urbana, que és el que es pretén en aquesta via». Segons l'opinió del responsable municipal d'Urbanisme, la nova avinguda suposarà «un canvi de cicle, un canvi de paradigma».

Els primers mesos d'obres a l'interior de Fàbrica Nova es van centrar principalment en fer moviments de terres i enderrocs. Com el de la que havia estat l'entrada principal de la factoria tèxtil, o el mur que envoltava el recinte. Posteriorment es van executar els treballs de serveis com el clavegueram, la xarxa de telecomunicacions, aigua, gas i electricitat. El gener ja es van començar a col·locar les vorades i el mur que tornarà a envoltar la Fàbrica Nova, però ara a tocar de l'edifici. Està pràcticament enllestit i actualment es treballa en el tram més pròxim a carretera del Pont.

Totes les obres es fan sense afectacions en el trànsit perquè es treballa a l'interior del recinte de la Fàbrica Nova, cosa que no passava des del 2008. Aquesta situació canviarà a partir del maig, quan es posarà en marxa la segona fase de la urbanització. Llavors la maquinària envairà la resta de la via pública i hi haurà canvis en la circulació. La intenció de l'Ajuntament és tallar la circulació en sentit ascendent. Es mantindrà un carril per sortir de la ciutat.

No és una situació nova pels conductors ni veïns de la zona. Entre el 2018 i el 2019 ja es van dur a terme obres d'urbanització a la mateixa Via de Sant Ignasi, entre la plaça i el carrer Vidal i Barraquer davant de les piscines, i aleshores es va tallar completament el trànsit durant dos mesos.

Aquesta segona fase de les obres és previst que estigui enllestida a l'octubre, que és quan s'obriria el nou tram de circulació directe entre Bertrand i Serra i Sant Joan d'en Coll. Les obres, però, continuaran fins a la primavera del 2021, però seran compatibles amb la circulació de vehicles en els dos sentits, ja que els treballs se centraran bàsicament en àrees de vianants. És el cas de la nova plaça del Remei o la zona enjardinada que hi haurà davant els habitatges de l'avinguda Bertrand i Serra. També s'urbanitzarà de forma definitiva la rotonda del Remei, que es va construir de forma provisional el juliol del 2017 arran dels canvis de mobilitat que va comportar la nova Bonavista.

La urbanització de la Via de Sant Ignasi fins a la carretera del Pont de Vilomara és el projecte de més envergadura dels darrers anys, tan des del punt de vista econòmic com de durada de les obres, en aquest cas cas un any i mig. Complementarà els treballs que ja es van fer des de la plaça de Sant Ignasi fins al carrer Vidal i Barraquer, davant de les piscines municipals, entre el 2018 i principis del 2019, i també les de la Baixada dels Drets.

Els 3,3 milions que costen surten principalment de Criteria Caixa, que és la propietària del sector de la Fàbrica Nova on es porten a terme les obres. Hi aporta 2,7 milions. La resta, poc més de mig milió, els paguen a part iguals Ajuntament i veïns.