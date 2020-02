El PSC diu que el govern fa trampa amb les dades que dona de participació al PAM

El PSC, per boca del portaveu del Grup Municipal, Felip González, ha denunciat que «l'equip de Govern de l'Ajuntament ha fet trampa a l'hora de treure a la llum les dades de participació de la primera fase del procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal (PAM)».

Fa notar que, segons el Govern manresà, «van participar 157 persones a les quatre sessions presencials (54 a la primera, 39 a la segona, 39 a la tercera i 25 a la quarta). Tanmateix, el que no especifica és que dintre d'aquests números hi compten el regidors i regidores del Govern i de l'oposició, així com els i les caps de servei i tècniques i tècnics municipals que l'equip de govern va obligar a ser-hi».

Posa com a exemple que «a la sessió a la qual diuen que van participar 25 persones, no tenen en compte que 11 de les 25 eren regidors i regidores (alcalde inclòs), i que també hi havia 5 tècnics municipals. Per tant, només 9 persones no vinculades directament a l'Ajuntament hi van assistir, i bona part d'elles ja eren repetidores de les altres 3 sessions anteriors».

Per al PSC, «amb la seva nota de premsa, l'equip de govern va fer una mena de fake news per donar a entendre que el procés participatiu havia estat un èxit quan, en realitat, la participació ciutadana ha estat molt més que minsa». A més, segons el seu portaveu, «els pocs participants no han pogut aprofundir gens en el PAM exposat perquè ha faltat concreció, convicció i comunicació en el procediment».