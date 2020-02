La campanya d'Òmnium «Amnistia ara!» es presenta avui a Manresa

L'espai Plana de l'Om acollirà avui a les 7 de la tarda la presentació de la campanya «Amnistia ara!» que impulsa Òmnium Cultural i la plataforma Som el 80 % a Manresa.

L'acte comptarà amb la participació de la vicepresidenta d'Òmnium Cultural, Marina Llansana; el membre de la PAHC Bages Berni Sorinas; i la coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu Catalunya central, Alba Rojas. Moderarà l'acte la periodista Nia Escolà.

Òmnium Cultural impulsa la campanya de la plataforma Som el 80%, que reclama «l'amnistia per a totes les persones perseguides judicialment amb motiu del procés com a pas imprescindible per enfortir l'aposta pel diàleg». La plataforma Som el 80%, té el suport inicial de més de 200 personalitats de la societat civil i el manifest reclama la necessitat d'anul·lar totes les causes obertes contra l'independentisme i que el conflicte torni al terreny de la política, d'on no hauria hagut de sortir mai, per trobar els mecanismes democràtics perquè els catalans puguin decidir el seu futur.