El Dia de les Dones portarà a Manresa mig centenar d'actes repartits durant un mes

L'Ajuntament i les entitats implicades han presentat aquest matí de dimecres algunes de les activitats previstes amb motiu de la Dia Internacional de les Dones. En total, s'han programat mig centenar d'activitat, inclosa una manifestació feminista el 8 de març que no forma part dels actes però a la qual s'han adherit l'Ajuntament i el Consell Municipal de les Dones. Com va explicar aquest diari, prèviament a aquest dia, el 3 de març a les 7 de la tarda, en el marc dels Murs Plàstics i impulsat per la regidoria de Cultura, s'instal·larà una escultura feminista davant dels jutjats.

La campanya d'enguany, ha explicat la regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz, té com a lema la sororitat, un terme que fa referència a la fraternitat entre les dones. Aquest és justament el principal objectiu de la campanya: posar en valor la força de les dones per lluitar plegades contra el patriarcat i, al mateix temps, sensibilitzar i reivindicar les desigualtats de gènere encara existents.



L'acte institucional, el 10 de març



Cruz ha destacat que la commemoració del dia de les dones s'allargarà un mes i ha recordat que l'acte institucional s'ha traslladat del 8 de març, que s'escau en diumenge, al 10 de març. Tindrà lloc a les 7 de la tarda al saló de sessions de l'Ajuntament, on es faran els parlaments institucionals i hi haurà una breu adaptació de l'obra de teatre "Indòmita", una reflexió crítica i humor sobre la situació actual de la dona a la societat.

Tal com ja va explicar aquest diari, ha remarcat que la Transèquia d'enguany, que justament s'escau el dia 8 de març, tindrà un contingut especialment feminista, començant per l'euro solidari dels participants, que es destinarà a organitzar tallers adreçats als homes i joves de 14 a 18 anys amb l'objectiu de prevenir la violència masclista, i acabant per diferents activitats que tindran lloc a l'arribada al Parc de l'Agulla, com una acció teatral, un photocall i un qüestionari on les famílies podran valorar el grau d'igualtat a les seves llars.



Ha recordat que enguany la Casa de Naixements Migjorn celebra 20 anys i que ho farà amb un programa d'actes amv amb l'enunciat "Art és part".



Mural feminista



Verónica Soto, del Consell Municipal de la Dona, ha explicat que durant tres dies, el 4, 5 i 6 de març es farà un mural feminista al carrer de Lluçà, a tocar del' Anònima, a càrrec de l'artista Iris Serrano i que quedarà fet el dia 8 amb l'enunciat "Sororiat, la força de les dones juntes".

Per segon any consecutiu es farà l'itinerari dramatitzat pels carrers de Manresa "Les dones també hi érem", amb explicacions de l'historiador i col·laborador d'aquest diari Francesc Comas i la interpretació de diverses actrius i actors i de persones que van viure els moments que s'explicaran, centrats en el moviment obrer. Les localitats són limitades a 30 persones i no es descarta fer una segona sessió com l'any passat. De moment, la que hi ha prevista tindrà lloc el 7 de març a 2/4 d'11 del matí, amb sortida a la plaça Major i amb una durada d'hora i mitja, aproximadament.



Pilar de 4 de dones

Soto ha anunciat que el dia de la cursa de les dones, abans de començar, hi haurà un pilar de 4 de la colla castellera Tirellongues fet per dones. El consell també ha organitzat una xerrada sobre el tema dels permisos a càrrec de l'associació Petra, maternitats feministes. Serà el dia 20 de març a 2/4 de 7 de la tarda, al centre cultural el Casino.

Per part seva, Carme Batista, del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Montserrat Roig, ha informat del taller "Drag King", adreçat a dones, lesbianes i trans, on crearan el seu propi personatge masculí per fer una performance i qüestionar el sistema establert en relació al sexe-gènere. Serà el 21 de març al Casal de les Escodines, de 10 del matí a 2 del migdia.

També el SIAD ha organitzat un taller de serigrafia feminista, "El gènere és un parxe", el 19 de març, de les 4 a les 7 de la tarda, al Casal de les Escodines.

Lord Bujons, dinamitzadora de La Kampana, ha explicat la iniciativa dels joves d'aquest casal. Si l'any passat van fer un rap sobre la diversitat i per rebutjar la violència masclista, enguany l'han convertit en un videoclip que es podrà veure a partir del 6 de març, quan se'n farà el llançament a les xarxes. En la presentació d'aquest matí de dimecres se n'ha pogut veure un tast i promet molt. Els participants canten en català i també en rifeny.



La 4a Cursa de la Dona



Finalment, Elena Rueda, del gimnàs Vela de Manresa, ha explicat la 4a Cursa de la Dona del diumenge 15 de març, una activitat reivindicativa i solidària alhora, atès que un euro dels 12 euros que costa la inscripció (fins el dia 29 de febrer; després en costarà 15) es destinarà a projectes feministes i d'LGTBI organitzats per la regidoria responsable. La inscripció inclourà una samarreta i una bossa de bevinguda amb quatre detalls.

Amb un aforament per a un miler de persones màxim i oberta a tothom, començarà a 2/4 d'11 del matí des de la plaça de la Font de les Oques amb un recorregut de cinc quilòmetres que es pot fer corrent o caminant.

Rueda ha explicat que enguany, com a novetat, es farà una minicursa infantil de 300 m per a la canalla nascuda dels anys 2014, 2015 i 2016; i es mantenen la de 600 per a la nascuda el 2011, 2012 i 2013, i la d'un quilòmetre, per las nascuts el 2008, 2009 i 2010. El recorregut de la cursa per a adults és de 5 quilòmetres.