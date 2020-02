Les dues grans operacions al sector Barreres

? L'1 de març del 2005 es va posar la primera pedra dels Quatre Cantons. S'hi van construir 88 habitatges, amb 223 places de pàrquing i 1.660 m2 de sostre per a locals comercials. És on hi ha l'Abacus. A l'altra banda del Barreres, Forum va situar l'inici de la transformació el 2010 i l'acabament, el 2011, però si queda feta el 2022 ja serà molt. Quan es faci, dotarà l'espai d'una nova plaça pública i de dos blocs de pisos, i eliminarà el cul-de-sac del carrer del Pou, de manera que es pugui arribar a la Muralla de Sant Francesc des del Barreres. També s'hi preveu aparcament soterrani.