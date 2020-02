L'enderroc de l'antic forn Jorba elevarà a 17 els realitzats a l'illa Muralla-Barreres des del 2007

L'enderroc previst a la Muralla de Sant Francesc 19, de l'edifici on hi havia hagut el forn Jorba, ampliarà fins a 17 els que s'han fet a l'illa de cases entre la Muralla i el carrer de les Barreres els darrers tretze anys, des del 2007. La construcció que ara anirà a terra està inclosa en la illa de cases que delimiten la Muralla de Sant Francesc, el carrer de les Barreres i el d'en Tahones, amb el del Pou inclòs, que és un cul-de-sac.

Segons l'empresa que ha de fer l'enderroc de la casa, que té una superfície construïda de 584 m2 i ocupa una parcela de 168 m2, encara estan pendents de la llicència d'obra que els ha de donar l'Ajuntament, si bé ja fa més d'un mes que van desviar l'espai per als vianants a la vorera de l'altra banda. Uns treballs que el consistori va informar que eren «urgents».

El primer enderroc en aquesta illa veïna als Quatre Cantons es va executar el 2007. Va ser la casa numero 21 de la Muralla de SantFrancesc, que datava del 1874 i que estava situada entre l'antic concessionari de cotxes i l'edifici que ara tiraran a terra, que és del 1860 i a on s'edificarà seguidament, ha informat l'empresa que portarà a terme l'enrunament, Aerzo SL, amb seu a Barcelona.

La finca número 21 va ser desallotjada el 2006 per un despreniment parcial. En el solar que va quedar amb l'enderroc que es va portar a terme un any després és on el 2016 l'Ajuntament va col·locar un parell de bancs i una paperera dins el projecte per recuperar espais abandonats (Espais buits).

L'inici de l'operació Barreres

L'empresa que va tirar a terra la casa, Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa (Forum), va realitzar al mateix temps l'enderroc de la casa número 6 del carrer del Pou, de l'any 1901, que va representar el primer d'un total de 15 enderrocs fins al 2018 per desenvolupar la Unitat d'Actuació Barreres 4, que es remunta a l'any 1997 (vegeu l'article del costat).

Al solar resultant (vegeu el gràfic adjunt) és on l'Ajuntament va adequar una pista de bàsquet provisional. Dels 19 edificis que hi havia, encara en queden quatre dempeus: dos al carrer del Pou, un al de Tahones i un a la Muralla de Sant Francesc, l'antic concessionari de cotxes. En teoria han d'anar tots a terra, si bé n'hi ha un parell -els del carrer del Pou- que es podrien salvar, a fi de de poder construir a l'espai resultant, sumat al del solar que ja hi ha.



El primer enderroc

La transformació del sector Barreres va començar fa dinou anys amb l'enderroc de l'edifici on hi havia el bar La Parrilla, al carrer de les Barreres 41, a la cantonada de la Muralla de Sant Francesc, on ara hi ha l'escala propera a la sortida de l'aparcament dels Quatre Cantons. Els anys següents, es va fer la part d'enderrocs del solar dels Quatre Cantons corresponent a la banda del carrer de la Mel i, posteriorment, la resta dels Quatre Cantons, a la banda del Magraner. En total, en aquesta primera transformació del sector es van afectar 66 finques, que van deixar un solar lliure entre els carrers de la Mel, Camp d'Urgell, Magraner i Barreres. Va fer falta desallotjar 40 famílies i cinc activitats econòmiques.