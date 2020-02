Limitació d'accés al contenidor gris i identificació per pagar més o menys

El nou model de residus s'ha explicat i consensuat amb tots els grups municipals de l'Ajuntament de Manresa. El ple de dijous posarà a aprovació un dictamen, al qual tots els grups han mostrat la intenció de votar a favor, que especifica que l'Ajuntament té intenció d'implementar-lo, i descriu els trets bàsics que ha de tenir el nou sistema: aspectes com la identificació de l'usuari, la limitació de la fracció resta (rebuig) i el fet que permeti el pagament per generació.

Com ja ha estat explicat anteriorment, els negocis tindran porta a porta i les famílies només podran obrir el contenidor de rebuig -el gran de color gris- un cop a la setmana excepte en casos que es considerin justificats com, per exemple, membres que necessiten bolquers.



Bosses amb xips en el futur?

Amb el nou sistema es podrà saber les vegades i les hores que s'accedeix al contenidor de rebuig i al d'orgànica, que també anirà amb targeta, però no exactament qui ha llançat què.

L'evolució del sistema seria introduir bosses amb xips, de forma que sí es pugui saber què hi ha dintre de la bossa de cada persona en concret. En el sistema de contenidors intel·ligents, cada família disposa d'una targeta amb la que es pot obrir els contenidors de rebuig i orgànica que d'altra manera estarien tancats.

Els nous contenidors faran possible que es pugui configurar els horaris d'obertura per tal de limitar-ne les aportacions. D'aquesta manera es pot identificar qui ha utilitzat cada contenidor, però no necessàriament què hi ha llençat si no es fa el següent pas i s'introdueixen les bosses amb xips identificadors.