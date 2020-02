Els premis Sèquia reconeixen els valors del CAE i Anna Rotllan

La impulsora de la festa de la Francophonie a Manresa i ferma defensora del batxillerat nocturn del Lluís de Peguera de Manresa quan estava en perill, la catedràtica de francès Anna Rotllan, i el CAE van rebre ahir el premi Sèquia que atorga la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia i la Fundació Universitària del Bages. Va ser en una cerimònia senzilla i emotiva que es va celebrar al Museu de la Tècnica.

Senzilla perquè va fugir de la solemnitat d'altres guardons. Emotiva perquè els premiats van expressar la seva sorpresa i gratitud a l'hora de rebre el premi. Té com a objectiu reconèixer persones i institucions que treballen amb una actitud positiva en benefici del progrés de la societat manresana, amb l'esperit dels impulsors de la Sèquia.

El premi va complir ahir la seva quarta edició. El director general de la FUB, Valentí Martínez, va remarcar que l'actitud és un valor que «marca la diferència. No suma, sinó que multiplica. Amb actitud es va superar la construcció de la Sèquia el segle XIV igual que ara, al segle XXI, se superen situacions complexes». En nom de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, Josep Alabern va afirmar que «l'acte és cabdal perquè es reconeixen valors. Si lliguem valors individuals i col·lectius la ciutat prosperarà».

Rotllan es va endur el premi individual. Es va mostrar feliç, sorpresa i honorada, segons va dir, al mateix temps que va recordar que que un premi mai és fruit del treball d'una sola persona. De la Francophonie va afirmar que «som a l'agenda internacional, i no ha sigut fàcil. Manresa ha de ser la capital de la Francophonie a Catalunya». La pròxima edició del certamen, que complirà 21 anys, se celebrarà el març vinent. Del batxillerat nocturn va afirmar que havia arribat a estar en perill i que, en canvi «molts llops es van salvar», en referència a joves que no haurien tingut una altra oportunitat per estudiar.

El premi col·lectiu va ser per al CAE. El seu responsable, Nasi Muncunill, va destacar que l'entitat «té una mica de Sèquia» perquè va néixer quan Manresa tenia la necessitat que hi hagués una escola de lleure, i perquè ha anat creixent i «ofereix una educació en el lleure lúdica, de qualitat, inclusiva i transformadora». Les activitats del CAE mouen cada any més de 50.000 persones, va dir.

Ambdós van rebre de mans de l'alcalde Valentí Junyent una escultura de l'artista manresà Ramon Oms. Junyent va afirmar que «avui, com al segle XIV quan es va construir la Sèquia, l'actitud marca la diferència. És el que permet fer un sat de qualitat en allò que fem». L'acte es va cloure amb l'actuació del Cor Jove de la Coral Universitària de la FUB.