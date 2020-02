El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, ha explicat que es tracta d'un model «totalment nou, trencador i innovador. No hi ha cap ciutat gran a Catalunya que hagi aplicat un model avançat de gestió de residus, tot i que segurament al llarg d'aquest mandat no serem l'única ciutat que ho farà».

Sigui com sigui, a Manresa «s'ha acabat tenir accés al contenidor de rebuig 365 dies a l'any les 24 hores del dia i que reciclis bé o malament paguis el mateix. Això s'ha acabat».

El maig del 2021 s'iniciarà la nova concessió de neteja. Segons Huguet, això vol dir que «tenim un any per treballar els plecs de la nova concessió per aprovar-los i fer l'exposició pública i l'adjudicació a la nova empresa. Ara estem en el moment de replantejar-nos com ha de ser el model i acabar el març tenint el màxim de dilemes i debats resolts per encarar d'abril a juny la redacció tècnica de com ha de ser aquest nou model».



Desbloqueig

Huguet assegura que «cal fer un salt» en la recollida selectiva. «Les campanyes fetes amb tota la bona voluntat del món no han permès superar el sostre del 40% de selectiva, perquè els sensibilitzats ja fa anys que reciclen i els que no i els fa mandra no tenen al·licients per fer-ho. Continuar com fins ara no permetia avançar». Afrontar-ho forma part del pacte de govern de JxM i ERC. Huguet avança que «anem a fer un trencament, un canvi molt gros».