Vols saber tots els actes que s'han organitzat pel Dia Internacional de les Dones?

Durant el mes de març

Concurs "Accions per la igualtat"

Adreçat als centres de primària i secundària

Organitza: SIAD Montserrat Roig

Col·labora: Consell Municipal de la Dona

Del 2 al 5 de març

Juntes ho podem tot

Horari: hores del pati

Lloc: Instituts Pius Font i Quer, Manresa6, Lacetània, Lluís de Peguera, Guillem Catà, i Cal Gravat. Escoles La Salle Manresa, Joviat, Oms i de Prat i Fedac Manresa

FUB i UPC: 4 de març

Organitza: Oficina Jove del Bages

Del 4 al 6 de març

Creació del mural: "Sororitat, la força de les dones juntes"

A càrrec d'Iris Serrano González, artista

Durant tot el dia

Lloc: C/ Llussà. Al costat de l' Anònima

Organitza: Consell Municipal de la Dona



Del 3 al 31 de març

Mural intergeneracional amb motiu del Dia de la Dona

A càrrec del Casal de la Gent Gran i Biblioteca de la Balconada

Horari: de 17 a 18 h

Lloc: Passeig Sant Jordi, local 10-11

Organitza: Programa de les Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa

Col·laboren: Casal de la Gent gran i Biblioteca de la Balconada

Dimecres 4 de març

Taller "Creem sororitat"

Adreçada a noies participants dels projectes de Creu Roja

Hora: 10.15 h

Lloc: Edifici El Portal

Organitza: Creu Roja. Àmbit de Dona i Infància

Club de lectura de Filosofia: Mujeres, raza y clase, d'Angela Y. Davis

Conduït per Xavier Valls

Hora: 19 h

Lloc: Biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa

Organitza: Ajuntament de Manresa i Biblioteca Ateneu Les Bases



Dijous 5 de març

Cinefòrum i berenar

Hora: 16.30h

Lloc: Local social de AAVV de Sant Pau

Organitza: AVV de Sant Pau

Projecció documental: Cachada, de Marlén Viñayo

Hora: 20 h

Lloc: Auditori Plana de l'Om

Organitzen: Teatre Kursaal i Cineclub Manresa

Entrada lliure

Xerrada "Dones referents"

Adreçada a dones participants dels projectes de Creu Roja

Hora: 17.15 h

Lloc: Edifici El Portal, de Creu Roja Manresa

Organitza: Creu Roja. Àmbit de Dona i Infància



Divendres 6 de març

Concert "En el nom de la Mare. Anem"

A càrrec de la Comitiva FlordeNeu, amb motiu de la inauguració de l'exposició "El part és art". Dins dels actes del 20è aniversari de Migjorn

Hora: 19 h

Lloc: Espai 7 del Centre Cultural el Casino

Organitza: Migjorn, casa de naixements

Teatre: Fadwa. Acte de cloenda de "Camins de Pau"

Hora: 20 h

Lloc: Auditori Plana de l'Om

Organitzen: Ajuntament de Manresa i Associació Catalana per la Pau

Col·laboren: Consells municipals de la Dona i de Solidaritat, Projecte Manresa-Mauthausen, Museu Comarcal i Diputació de Barcelona.

Dissabte dia 7 de març

Segon Itinerari dramatitzat "Les dones també hi érem"

A càrrec de Francesc Comas i la col·laboració d'actrius i actors

Hora: 10.30 h

Lloc de sortida: Plaça Major

Activitat gratuïta. Places limitades.

Inscripcions al SIAD abans del 5 de març al tel. 93 875 23 10 o bé a siad@ajmanresa.cat

Organitza: Consell Municipal de la Dona

Joc al carrer: Tobogan-néixer

Dins dels actes del 20è aniversari de Migjorn

Hora: d'11 del matí fins al vespre

Lloc: Plaça Sant Domènec

Organitza: Migjorn, casa de naixements

Presentació-recital del llibre Mujerario

A càrrec d'Iris Serrano (il·lustradora) i Iván Prado (Pallassos en Rebeldia i poeta) acompanyats per Natxo Tarrés

Hora: 19 h

Lloc: La General Store and Coffee. Passatge Catalunya, 6

Organitza: Amics de Pallassos en Rebeldía

Col·labora: Consell Municipal de la Dona



Diumenge 8 de març

Col·locació del llaç lila a la façana de l'Ajuntament

Organitzen: Consell Municipal de la Dona i Ajuntament de Manresa



Acció teatral de carrer "Tres bodes i un príncep blau" a càrrec de Projecte Lilith

Dins la Transéquia "Caminant per la igualtat"

Fotocall i taller d'imants "Jugar lliures: Pirates i fades"

Dins la Minitranséquia

Hora: d'11 a 14 h

Lloc: Parc de l'Agulla

Organitza: SIAD Montserrat Roig i Parc de la Sèquia

Projecció pel·lícula Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma

Hora: 18.30 h

Lloc: Auditori Plana de l'Om

Organitza: Cineclub Manresa

Entrada: 5 euros

Manifestació feminista

Hora: 18.30 h

Inici: Pg. Pere III, a la Benplantada

Organitza: Comitè Feminista de Manresa

Concert especial "Música té nom de dona"

A càrrec de Cromàtics

Hora: 19.00 h

Lloc: Voilà

Organitza: Voilà

Del 9 al 13 de març

Dinàmica del fil conductor: 8 de març

Horari: de 17.00 a 20.30 h

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Organitza: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove



Dilluns 9 de març

Recital de poesia i berenar

Hora: 18

Lloc: Local social de l' AVV del Condals

Organitza: AVV Condals

Passi de la pel.licula en homenatge del Dia de la Dona

Hora: 18.30

Lloc: Local de l' AVV Passeig i rodalies

Organitza: AVV Passeig i rodalies



Dimarts 10 de març

Presentació del II Pla per a la Igualtat de Gènere de la UVic-UCC 2017-2021

A càrrec de Fundació Universitària del Bages

Hora: 13:00

Lloc: Sala d'Actes de la Fundació Universitària del Bages

Organitza: Fundació Universitària del Bages

Col·labora: Fundació Universitària Balmes

Teatre al carrer: Loba blanca

Amb Laura Pertejo Rozas. Dins dels actes del 20è aniversari de Migjorn

Hora i lloc: 12.30 a la Font dels Capellans i 18 h a la pl. Sant Domènec

Organitza: Migjorn, casa de naixements

Passi de la pel·lícula en homenatge del Dia de la Dona

Hora: 18.30

Lloc: Local de la Nostra Llar

Organitza: AVV Valldaura

Xerrada: "Fora tabús! Eines per parlar de sexualitat amb els infants"

A càrrec de Diana Pinzón, educadora i llicenciada en humanitats

Hora: 19 h

Lloc: Escola Joviat

Organitza: AFA Joviat

Col·laboren: SIAD Montserrat Roig

Taula rodona "El part en l'art contemporani: del tabú al pensament matern"

Amb Assumpta Bassas, professora d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona i Cori Mercadé, artista i professora

Hora: 19 h

Lloc: Auditori de la Plana de l'Om

Organitza: Migjorn, casa de naixements



Acte institucional del Dia Internacional de les Dones

Acció teatral Indòmita, a càrrec de Projecte Lilith

Lloc: Saló de sessions de l'Ajuntament

Hora: 19 h

Organitza: Ajuntament de Manresa



Dijous 12 de març

Entrega del Premi Maria Casajuana 2020

Hora: 21 h

Lloc: Kursaal Espai Gastronòmic

Organitza: ERC Manresa i Jovent Republicà



Divendres 13 de març

How art you?, activitat per a l'experimentació i descoberta d'una mateixa Adreçada només a noies.

Hora: 17.30 h.

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Organitza: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove

Berenar i espectacle per a Mini Dones (de 6 a 12 anys)

Hora: 19 h

Lloc: Associació Nord de la Dona

Organitza: Associació Nord de la Dona



Dissabte 14 de març

Dinar i espectacle per a dones

Hora: 14 h

Lloc: Escola Serra i Húnter

Organitza: Associació Nord de la Dona

Festival artístic "L'alegria de ser dona"

A càrrec d'Els Atrevits. Taquilla inversa

Hora: 17.30

Lloc: Espai Jove Joan Amades

Organitza: AVV Sagrada Família

Diumenge 15 de març

4a Cursa de la Dona: "Juntes guanyem"

Hora: 10.30 h

Lloc de sortida: Pl. de la Font de les Oques

Recorregut de 5 km. Es podran fer corrent o caminant

Oberta a tothom

Inscripcions al Vela Club Fitness, c/ Carrasco i Formiguera, 11

Preu d'inscripció: 15 euros. Anticipada fins al 29 de febrer: 12 euros. Menors de 12 anys: 5 euros

Organitza: Vela Club Fitness

Col·labora: Ajuntament de Manresa

Petit Cineclub: pel·lícula El vent entre les canyes

Hora: 11.30 h

Lloc: Auditori de la Plana de l'Om

A partir de 5 anys. Entrada: 3 euros

Organitza: Cineclub Manresa, Imagina't , Ajuntament de Manresa

Dimarts 17 de març

Taula rodona "Maternitats dins el patriarcat"

A càrrec de Serena Brigidi, antropòloga, i Ana Álvarez Errecalde, artista

Dins dels actes del 20è aniversari de Migjorn

Hora: 19 h

Lloc: Sala d'actes Centre Cultural el Casino

Organitza: Migjorn, casa de naixements

Col·labora: Ajuntament de Manresa

Dir l'amor i la revolta: poemes orals de dones de la Cabília (Dia Mundial de la Poesia)

A càrrec d'El-Kaissa Ould-Braham, periodista, assagista i professora de llengua i cultura amaziga, i de la poeta Sònia Moya

Hora: 19 h

Lloc: auditori de la biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa

Organitzen: Biblioteques de Manresa i CNL Montserrat

Col·laboren: PEN Català i Forn Jorba. Amb copa de vi de la DO Pla de Bages.

Iniciativa del Departament de Cultura i de la Institució de les Lletres Catalanes.

Dijous 19 de març

Taller de serigrafia feminista "El gènere és un parxe"

A càrrec d'Embrutafils i Madame Tornado

Horari: de 16 a 19 h

Lloc: Casal de les Escodines

Activitat gratuïta

Inscripcions al SIAD abans del 18 de març al tel. 93 875 23 10 o bé a siad@ajmanresa.cat

Organitza: SIAD Montserrat Roig

Tarda de contes "Contes de naixements"

Amb Esther Prim, dins dels actes del 20è aniversari de Migjorn

Hora: 18 h

Lloc: Biblioteca Infantil del Casino

Organitza: Migjorn, casa de naixements

Col·labora: Ajuntament de Manresa

Divendres 20 de març

Xerrada sobre permisos parentals dignes

A càrrec de Plataforma Petra: maternidades feministas

Hora: 18.30 h

Lloc: Centre Cultural el Casino

Organitza: Consell Municipal de la Dona



Projecció documental Le premier cri, de Gilles de Maistre

Dins dels actes del 20è aniversari de Migjorn

Hora: 20 h

Lloc: Auditori Plana de l'Om

Organitzen: Migjorn, Casa de naixements i Cineclub Manresa

Dissabte 21 de març

Taller de Drag King: explorar i desxifrar els codis de la masculinitat

Adreçat a dones, lesbianes i trans

A càrrec de Fil a l'Agulla

Horari: de 10 a 14 h

Lloc: Casal de les Escodines

Inscripcions al SIAD abans del 19 de març al tel. 93 875 23 10 o bé a siad@ajmanresa.cat

Activitat gratuïta

Organitza: SIAD Montserrat Roig

Dissabte 28 de març

Commemoració del Dia Internacional de les Dones amb tradicions del Marroc.

Hora: de 16 a 21 h

Lloc: Auditori de l´Espai Plana de l'Om

Organitza: Associació de Dones Al Noor

Exposicions

Del 19 de febrer al 13 de març

"Què ens oculten els contes?"

Lloc: Espai Jove Joan Amades, c/ Sant Blai, 14.

Horari: de dilluns a divendres de 16 a 19 h i dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 h

Organitza: ManresaJove

Del 2 al 16 de març

"Dones en peu de lluita"

Lloc: Espai Plana de l'Om

Horari de 17.30 a 20.30

Organitzen: Ajuntament de Manresa i Associació Catalana per la Pau

Col·laboren: Consells municipals de la Dona i de Solidaritat i Diputació de Barcelona

Del 2 al 16 de març

"Expressions". Collages de Gemma Vila

horari de biblioteca

Lloc: biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa

Organitza: Ajuntament de Manresa i biblioteca Ateneu Les Bases

Del 2 al 27 de març

"Nua". Pintura d'Anna Redó

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Horari: de 17.00 a 20.30 h.

Organitza: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove

Del 3 al 21 de març

"Dona i punt"

Lloc: Biblioteca del Casino

Horari: dilluns de 16 a 20.30 h, de dimarts a divendres de 10 a 20.30 h i dissabtes d'11 a 19 h

Organitza: Biblioteca del Casino

Del 6 al 22 de març

"El part és art"

Dins dels actes del 20è aniversari de Migjorn

Lloc: Espai 7 del Centre Cultural el Casino

Organitza: Migjorn, casa de naixements

Col·labora: Ajuntament de Manresa

Del 6 de març al 6 d'abril

"Fes-te veure"

Lloc: Institut Guillem Catà

Horari del centre

Organitza: Institut Guillem Catà

Del 18 de març al 10 d'abril

"A tu també et pot passar"

Lloc: Espai Jove Joan Amades, c/ Sant Blai, 14

Horari: Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 i tardes de dilluns a divendres de 16 a 19 h

Organitzen: Institut Català de les Dones i ManresaJove