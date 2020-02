Anul·lada la xerrada d'aquesta tarda a la Sala Gòtica dins la Festa de la Llum

La xerrada amb l'enunciat «Burgesos, menestrals, pagesos i marginals: la Manresa del segle XIV», que s'havia de fer avui, a les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica de la Seu, ha quedat anul·lada per motius personals sense nova data. L'acte, organitzat per la Fundació Turisme i Fires de Manresa, la Seu de Manresa i el Centre d'Estudis del Bages dins el programa d'actes de la Festa de la Llum, incloïa les intervencions dels historiadors Marc Torras, Raquel Valdenebro i Josep Alert, que havien de parlar de com s'estructuraven la societat, el poder i les diferents cultures a la Manresa de l'època medieval.