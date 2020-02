Aposta política unànime pels contenidors tancats i el porta a porta a Manresa

Govern i oposició van fer pinya per aprovar en el ple de l'Ajuntament de Manresa un dictamen per a la implantació d'un nou model de recollida de residus municipals, tant domiciliaris com comercials, a partir del maig de l'any que ve.

Per tal de poder-lo aplicar se sol·licitarà una subvenció finançada amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El dictamen es va aprovar després de fer el mateix amb el Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de Manresa, pel període 2020-2025, i el Pla Local de Gestió de Residus Municipals de Manresa.

L'acord especifica que «el nou servei de recollida serà innovador, incorporarà un sistema d'identificació d'usuari i limitació de la fracció resta, i permetrà implantar un sistema de pagament per generació, així com disposar d'un sistema de seguiment dels resultats obtinguts -tant en la prevenció com en la recollida selectiva i en els costos associats- i d'un canal de comunicació obert i bidireccional amb ciutadania i comerços que afavoreixi la participació durant tot el procés».

D'aquesta forma s'implantarà un nou sistema de recollida de residus municipals, tant domiciliaris com comercials i d'activitats de serveis assimilables als residus municipals, amb el propòsit d'assolir els objectius de recollida selectiva i de prevenció, així com la millora de la qualitat dels residus recollits.



Compromís d'execució

Es va aprovar també sol·licitar per aquest projecte la subvenció destinada a ens locals de Catalunya per a l'assignació de cofinançament dels fons Feder per a la realització de projectes pilot de compra pública d'innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals, adquirint el compromís d'executar el projecte dins els terminis requerits.

L'aprovació es va fer argumentant que els residus suposen un impacte negatiu sobre el medi ambient i la salut de les persones, però que amb una adequada gestió representen un recurs per a reduir la dependència dels materials i l'energia, alhora que afavoreixen la creació de llocs de treball. «La seva gestió contribueix al desenvolupament sostenible, l'ús eficient dels recursos i a una economia circular», s'afirma en el dictamen aprovat per unanimitat.

La normativa europea imposa uns objectius de prevenció i recollida selectiva de residus per al 2020 que la ciutat no compleix actualment. Així que es demana ajuda per assolir una correcta gestió dels residus i avançar cap a l'economia circular aplicant una bona separació en origen dels residus municipals.