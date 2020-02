Els bagencs citats pel tall a la Jonquera denuncien una «escalada repressiva»

La plataforma Bages pels Drets Civils va denunciar ahir a la tarda, arran de la citació d'almenys 15 bagencs pel tall de Tsunami a la Jonquera, que hi ha una «escalada repressiva com feia molt que es no es veia, tant pels mitjans destinats a les investigacions com per la quantitat de citats».

Segons van explicar des de la plataforma, des del 24 de febrer fins avui com a mínim 15 bagencs i bagenques han estat citats per la Guàrdia Civil a la comandància de Sant Andreu de la Barca per la seva participació en el tall que Tsunami Democràtic va organitzar a l'AP-7 a la Jonquera. D'aquesta quinzena de citats, que són dels quals té constància l'associació, que adverteix que podrien ser més, n'hi ha que han optat per no declarar i d'altres que, com el regidor de Fem Manresa Jordi Trapé, han optat per no presentar-se ni a la citació, tal com ell va fer públic a les xarxes socials. Una altra de les citades és la republicana Sílvia Sanfeliu.

Davant d'aquesta situació, amb més de 200 persones citades arreu de Catalunya, l'entitat bagenca va denunciar que «la justícia està establerta sobre arrels franquistes» i va afegir que, davant les decisions que la justícia europea ha tombat a l'espanyola, no poden considerar «legítima» aquesta última.