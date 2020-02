La campanya Amnistia Ara! va portar ahir un centenar de persones a l'auditori de la Plana

Un centenar de persones, moltes de les quals representants d'entitats i partits polítics, van assistir ahir a la presentació a Manresa de la campanya Amnistia Ara!, que reclama l'amnistia per a totes les persones perseguides judicialment amb motiu del Procés com a pas imprescindible per enfortir l'aposta pel diàleg.

L'acte va incloure la participació de la vicepresidenta d'Òmnium Cultural, Marina Llansana, i dels activistes socials Berni Sorinas, membre de la PACH Bages, i Alba Rojas, coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu Catalunya Central. La taula rodona va ser moderada per la periodista Nia Escolà i va mostrar la coincidència dels ponents sobre el fet que el que hi ha en joc és el dret a la dissidència.

Llansana va explicar que el 80% de les signatures de suport que s'estan recollint no corresponen a persones que siguin socis d'Òmnium o que figurin a la base de dades de l'entitat per la seva inscripció a mobilitzacions anteriors, el que mostra precisament que hi ha una majoria amplíssima que aposta per una solució política al conflicte.

Sorinas i Rojas van advertir que mentre s'està a la defensiva per l'embat de l'Estat no s'està fent el que toca, que és avançar per aconseguir més drets, i van reclamar més ponts de diàleg entre els que lluiten contra la involució. El moment més emotiu va ser la lectura d'una carta escrita expressament per a l'ocasió per Jordi Cuixart en la qual alertava sobre el perill de normalitzar la repressió a la lluita per conquestes col·lectives.