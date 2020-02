L'acord universitari entre Vic i Manresa ha fet augmentar el 42 % els alumnes en 5 anys

El gener del 2014 es va solemnitzar al Parlament de Catalunya el naixement de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) fruit de la federació universitària entre Vic i Manresa. Cinc cursos després la universitat té un 42 % més d'alumnes –16.858 el curs passat–, un 25% més d'oferta acadèmica – l'estrella és Medicina– i un 97 % més de treballadors –actualment, 1.452 persones–, i hi ha un 38 % més d'investigadors que fan recerca. Són dades que demostren que l'acord no ha sumat, sinó que ha multiplicat.

És la idea que van expressar ahir el rector de la UVic-UCC, Josep-Eladi Baños; l'alcaldessa de Vic i presidenta de la Fundació Universitària Balmes de Vic, Anna Erra; i l'alcalde de Manresa i president de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Junyent. En una compareixença conjunta a la Casa de la Convalescència, un edifici històric al centre de Vic que acull el rectorat, van fer balanç d'aquests cinc cursos complets aprofitant que s'havia de reunir el consell federatiu.

Juntament amb els números, més asèptics, van expressar la idea que la federació universitària ha permès generar una base de confiança entre dues ciutats que «abans no es miraven de cara», segons va dir Junyent. «Ara aquest ambient de confiança es pot fer extensiu en altres àmbits», com per exemple en una nova organització territorial en la qual la Catalunya Central tingui més pes.

L'alcaldessa de Vic, al seu torn, va destacar que la federació universitària es va poder rubricar gràcies a la «valentia política i a la generositat de les dues parts. Això va ser cabdal en els moments inicials de la federació». Va afirmar que va ser clau «no tenir por i saber veure que la suma de Vic i Manresa multiplicaria els beneficis per molt i que donaria força a l'arrelament i al coneixement a la Catalunya Central».

Els estudis de Medicina de la UVic-UCC, ara repartits en unitats docents a Manresa i a Vic, són l'exemple que tothom va citar a l'hora de valorar la federació universitària. Sense un acord entre Vic i Manresa no hauria sigut possible que les dues ciutats tinguessin una facultat que forma futurs metges. «Només ha estat possible sota el paraigua de la federació, per la dimensió institucional, econòmica i de coneixement que requereix». També Junyent va remarcar la particularitat d'uns estudis que s'imparteixen en dos campus i que en el cas de Manresa han permès potenciar l'àrea de simulació de la FUB-UManresa.

No va faltar una ullada al passat i a les dificultats i reticències, a Vic i Manresa, que generaven les negociacions. Junyent va afirmar que Manresa «s'ha adonat que l'aposta estratègica ha tingut bons resultats», i Erra va dir que «sabíem que la ciutat ho acceptaria».

El consell federatiu d'ahir va ser especial per a Junyent. Era l'últim en el qual participava perquè a l'estiu cedirà l'alcaldia a Marc Aloy. Per això va voler donar les gràcies a tothom qui ha fet possible la federació universitària, i va tenir un record especial per a l'anterior alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, i l'exrector Jordi Montaña, figures clau del pacte. Erra va destacar que «ha sigut fàcil treballar amb Junyent».

La internacionalització de la universitat; una recerca integrada, de qualitat i en xarxa; la divulgació de l'activitat docent i científica i compartir la programació acadèmica «per consolidar els campus de Vic i Manresa amb titulacions sostenibles i de qualitat» són els pròxims objectius estratègics de la UVic-UCC, va relatar ahir el rector de la universitat, Josep-Eladi Baños.