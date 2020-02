Llum verda als plans de prevenció i gestió de residus de Manresa 2020-2025

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat inicialment els plans locals de Prevenció i de Gestió de Residus Municipals de Manresa 2020-2025. Ha estat aprovat per unanimitat excepte el PSC que ha votat a favor el pla de prevenció però s'ha abstingut en el pla de gestió.

Ara estarà trenta dies a exposició pública i si no es presenten reclamacions o suggeriments dintre d'aquest termini es considerarà aprovat definitivament sense acord exprés de ple.

El 2018 es van generar un total de 35.721 tones de residus municipals, el que suposa 1,28 quilos per habitant i dia amb un nivell de recollida selectiva del 43,3%.

Tot i que la generació de residus per càpita és inferior a la mitjana catalana i el percentatge de recollida selectiva és superior, la generació total de residus experimenta un increment anual des de l'any 2012. Per aquest motiu l'Ajuntament vol actuar per tal de poder aturar aquest creixement i invertir-lo per tal de poder assolir els objectius de reducció que es marquen a nivell de normativa.

A més, tenint en compte l'increment del cànon de gestió de la fracció resta, juntament amb uns hàbits de consum que fomenten l'augment de la generació de residus i l'augment, per tant de les emissions que contribueixen al canvi climàtic, aquesta generació de residus provoca uns costos ambientals, socials i econòmics que fan insostenible el sistema actual.

És per això que l'Ajuntament vol aplicar la premissa que el millor residu és el que no es genera i que la prevenció sigui la prioritat en la gestió, ja que així s'eviten els impactes i els costos que es poden generar durant la fase de producció i vida útil dels productes i els que es poden produir quan el producte esdevé un residu.