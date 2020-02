L'ús del bus urbà puja el 8,6% el 2019 i es situa per damunt dels 2,2 milions de viatgers

Les xifres d'utilització del servei de transport urbà de Manresa continuen pujant. Si el 2018 ja es va assolir la xifra de 2 milions, amb un increment del 6,3% de l'any anterior, el 2019 els números van continuar pujant i es va arribar la xifra de 2.218.621 viatgers, amb un increment del 8,6%. L'Ajuntament vol continuar promovent l'ús del bus urbà i per això els propers dies repartirà a totes les llars un tríptic per difondre totes les possibilitats i avantatges del servei. A més, a partir d'aquest any, la targeta T-16 per a joves de fins a 16 anys passa a ser gratuïta.

El regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, ha explicat aquest dijous les dades en roda de premsa i ha volgut fer un agraïment especial als viatgers, especialment els més joves, que estan facilitant l'increment de dades del bus. Segons ell, "es detecta un canvi de tendència a la societat, per qüestions ambientals, socials o econòmiques", i ha remarcat que l'enquesta feta als usuaris dona bona nota al servei i també inclou dades interessants, com el fet que moltes persones que disposen de vehicle, decideixen fer l'aposta pel bus i utilitzar aquest servei per moure's.

Per línies, continua destacant especialment la línia 8 (Perimetral-Estacions), amb el 38% del total de viatgers, que ja ha superat els 850.000 viatgers, amb un increment anual del 11,5%. La línia 1, que uneix barris com la Balconada, Cal Gravat i Sagrada Família amb el centre de la ciutat, ha superat els 575.000 viatgers (amb un increment del 6,8%) i la línia 2, que uneix barris com La Parada, carretera Santpedor i el Poble Nou amb el centre, amb un 5,3% d'augment, ha assolit 439.735 viatgers.

La resta de línies, utilitzades per altres barris de la ciutat on hi ha menys població, també tenen uns increments molt significatius. En concret la línia 3, que uneix els barris de la Mion i plaça Catalunya amb el centre, ha tingut 118.787 viatgers, amb un increment del 5,8%; la línia 4, que uneix els barris de la Font dels Capellans, Escodines i Valldaura amb el centre (ampliat l'any passat fins al Congost a les tardes), ja supera els 150.000 viatgers, amb un increment del 11,7%. Finalment, la línia 5, que uneix els barris de Sant Pau, Guix- Pujada Roja i Viladordis amb el centre, amb un recorregut ampliat l'any passat cap al polígon industrial dels Dolors, supera els 46.000 viatgers, amb un increment del 18%.

El mes de desembre s'han superat 11 dies els 9.000 viatgers diaris. El concret, el dia 17 de desembre van moure's en bus urbà un total de 10.047 viatgers, rècord absolut en un dia amb servei habitual.



Formació en transport públic a instituts

Durant aquest darrer trimestre s'ha realitzat formació en l'ús del transport urbà a 8 instituts de la ciutat, a la qual han participat més de 700 estudiants de la ciutat. Aquesta formació, que ja fa uns anys que es realitza, es dirigeix a tots els estudiants de la ciutat de 1r d'ESO. Consisteix en una sessió d'una hora a l'aula, en què s'explica com anar en transport públic urbà per la ciutat: línies, horaris, títols de transport, i en la qual es fa lliurament als joves d'una targeta T-2 vàlida per dos viatges, per tal de convidar-los a utilitzar el transport públic. S'explica també que amb l'ús de la targeta T-16, que es compra una sola vegada i es pot utilitzar en viatges il·limitats en bus urbà fins al 31 de desembre de l'any que fan 16 anys.

Com a novetat a partir d'aquest any 2020, l'expedició de la targeta T-16, passa a ser gratuïta.

L'any passat van viatjar fent l'ús d'aquesta targeta T-16 per nens i joves 215.029 persones, xifra que representa un increment del 27% respecte l'any 2018.



Campanyes de promoció de bus anual

Per tal de promocionar l'ús del transport públic, i millorar d'aquesta forma la mobilitat de la ciutat, durant l'any s'han anat fent diverses campanyes. Per a fer la comunicació d'aquestes promocions s'han realitzat diverses campanyes amb vinils a busos i marquesines.

Bus gratuït per Sant Jordi

En un dia de molta mobilitat, sobretot dels barris cap al centre, es prioritza el pas del bus per anar al centre, posant més busos en servei, i aquests darrers anys fent-lo gratuït per tal que tothom el pugui provar.

Bus nocturn per Festa Major, gratuït

Per tal de potenciar l'ús als joves del bus urbà i evitar conductes de risc a les nits de la Festa Major, es posa en servei el bus nocturn els dies forts de Festa Major (de divendres a dilluns) de forma gratuïta. Amb dos busos, fent el recorregut de les línies 6 i 7 de Festius, cada 30 minuts, amb una cobertura des del centre a gran part dels barris de la ciutat.

Bus a 1 euro

Per tal de promocionar l'ús de nous clients al bus urbà, s'ha realitzat aquest any per primera vegada la promoció del bitllet senzill a 1 euro amb molt èxit durant la Setmana Europea de la Mobilitat i durant el període de la campanya de Nadal, amb uns resultats molt bons.

Reforços de servei

Els dies en que hi ha més mobilitat a la ciutat es fan reforços de diferents línies de bus, per exemple, per l'Aixada, Sant Jordi, Fira de l'Ascensió i de Sant Andreu, Festa Major, per campanya de Nadal, ..., per tal que la gent triï el bus urbà per moure's i evitar d'aquesta forma embussos de trànsit.

Campanya de priorització del vianant i el transport públic a Guimerà

Atès que el 87% dels usuaris que utilitza el bus urbà són de Manresa i la parada més utilitzada com a origen/ destí és la de Guimerà, aquest Nadal, s'ha tornat a realitzar l'operatiu de prioritzar el carrer Guimerà per a vianants i transport públic.

Obsequi viatger 2.200.000

El dia 27 de desembre es va fer lliurament a l'usuari 2.200.000 de tres mesos gratuïts de servei del bus urbà. També es va lliurar a tots els viatgers del bus en què anava aquest viatger d'una targeta T-2, per a poder fer dos viatges gratuïts.



Altres actuacions rellevants al bus urbà

App. L'app BusManresa és utilitzada per gairebé 10.000 persones (9.693), amb un increment de baixades del 50% el darrer any . Dona informació d'horaris i el més important el temps de pas real de cada bus per cada parada.

Pantalles d'informació de temps real de pas. A les 15 principals parades del bus urbà, també a l'interior de Sant Joan de Déu i Renfe.

Instal·lació de marquesines i bancs a les parades. Aquest any s'ha instal·lat marquesina a la parada de les piscines i de Lacetània, així com bancs a totes les parades del servei.

Busos híbrids: el servei disposa del 50% de busos híbrids. Hi ha prevista la renovació de dos busos més que seran híbrids.



Bona resultats de l'enquesta de valoració entre els usuaris

L'enquesta que es fa anualment als usuaris del servei torna a donar uns resultats de notable alt, amb un 8 de mitjana de valoració. L'enquesta és a càrrec d'una empresa especialitzada i es fa a 200 persones, amb una distribució equilibrada per gènere, edats i línies del servei.

En els resultats destaca que el 34% dels enquestats manifesten que fa més de 6 anys que utilitzen el servei, mentre que el 46% ho fa des de fa menys de 4 anys, per tant es tracta de nous usuaris. Un 66% l'utilitza de forma quasi diària i un 12% de forma esporàdica (hi ha molta fidelització dels usuaris). El 43% disposa de carnet de conduir i el 25% disposa de vehicle per a realitzar el mateix viatge, però ha triat el bus urbà.

Els principals motius de desplaçament són feina (32%), estudis (21%), i gestions (14%). La principal parada d'origen és Guimerà, seguida de l'estació d'autobusos, i la principal parada de destí és Guimerà seguida de Sant Joan de Déu. El 90% dels usuaris són de Manresa.

Els aspectes que consideren els usuaris més ben resolts els darrers anys són la puntualitat, la neteja, la freqüència de pas, la comoditat, els busos nous i l'app.

La valoració global del servei és de 8 punts sobre 10. Un 98,5% valora el servei positivament, un 1% regular i un 0.5% negativament. La millor nota la posen els estudiants amb un 8,31; mentre que la gent gran aquest any ha estat més exigent amb una mitjana de 7,6. Les dones posen un 8,1 i els homes un 7,85.

Els aspectes que consideren més importants els usuaris són la puntualitat (9,1 sobre 10), la seguretat (8,3) i la freqüència de pas (8,3), mentre que els que consideren menys importants són la presència del conductor (4,9), el tipus de bitllet (5,7) i l'amabilitat del conductor (5,7).

Així es fa una valoració del nivell de satisfacció dels atributs considerats de forma ponderada amb la importància que els donen els usuaris. Amb els resultats següents: presència del conductor 8,4; seguretat 8,1; puntualitat 8,1; amabilitat del conductor 8; informació 7,9; recorregut 7.9; comoditat 7,8, entre altres.



Novetat: Repartiment del tríptic "2,2 milions de gràcies"

Per tal de fer difusió i promoció de l'ús del transport públic, i també per agrair als usuaris que confien en el bus urbà i explicar a tota la ciutat les possibilitats i els avantatges que ofereix el servei, s'han editat uns tríptics informatius que es distribuiran els propers dies a tots els habitatges.

En el tríptic, amb el lema "2,2 milions de gràcies", es dona tota la informació sobre els diversos títols que es poden adquirir, com ara la T-Mes, en què per un euro diari, es poden fer viatges il·limitats durant tot el mes. Igualment, s'informa dels recorreguts de totes les línies, de les freqüències de pas i de les diverses promocions. També s'ofereixen informacions com ara que el 50% dels busos ja són híbrids, i que enguany s'incorporaran a la flota 2 nous vehicles híbrids més, així com del fet que tots els vehicles estan completament adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda.