Fem titlla de "perversió" l'esmena a la totalitat de la seva moció del 8-M pel govern

Els tres regidors de Fem Manresa han celebrat una roda de premsa abans del Ple municipal que s'està celebrat aquest dijous a la tarda per denunciar el que consideren una "perversió" i una pràctica de l'equip de govern "poc democràtica amb els grups que tenim menys representació" consistent a fer una esmena a la totalitat de la moció que han presentat sobre el 8-M. Critiquen que això els obliga a votar en contra o a abstenir-se a contracor, tenint en compte que és una proposta que originàriament ha partit d'ells que després el govern ha canviat de dalt a baix.

Roser Alegre, Jordi Trapé i Gemma Boix han convocat els mitjans abans del Ple per fer aquesta denuncia. Consideren que l'esmena de substitució a la moció presentada sobre el 8-M "perverteix per complet el text original, convertint l'esmena en una nova proposició". Critiquen que és una pràctica que "duen a terme tot sovint". A l'argument que amb aquest canvi es veuen obligats a abstenir-se perquè el contingut de la nova moció no coincideix amb el seu, hi han afegit que el fet que es voti primer l'esmena de substitució i que l'habitual és que obtingui majoria al Ple, fa que l'original -la seva- ja no passi a votació i quedi invisibilitzada.

Han explicat que, a banda de la moció del 8-M també els va passar amb la moció referida a la Guàrdia Civil, on "ens van canviar completament els atesos" i "també parlàvem d'un procés participatiu perquè els manresans i manresanes puguéssim decidir què es faria amb la caserna que també el van treure dels acords".

En aquell cas es va mantenir el punt d'exigir la retirada de la Guàrdia Civil però asseguren que en la del 8-M que no hi han deixat res. Li han retret "poca valentia política" perquè no tomba la moció però tampoc no l'admet i la canvia per complet i han puntualitzat que és una pràctica "legal" que "es pot fer" però que, "en el fons, no deixa de ser poc democràtica amb els grups que no tenim menys representació perquè si vulguessin ho podrien fer amb totes les mocions i al final no s'arribaria a votar res del que proposem".

Alhora, han mostrat la seva preocupació perquè "no es converteixi en una pràctica recurrent pel que fa a les mocions perquè és on nosaltres tenim capacitat d'acció". "No és còmode per nosaltres, no és còmode per al grup, ni ho és per la gent que ens va votar en el seu dia i que se senten recolzades pel que portem al Ple. També és una falta de respecte per a totes les persones que se senten representades pel nostre grup".

La seva moció incloïa vuit propostes d'acció concretes.

Han reconegut que la roda de premsa també ha estat per explicar, en el cas que s'abstenguin, perquè ho faran perquè "a nosaltres ens fa mal abstenir-nos en una moció del 8 de març", la que ha presentat el govern, a qui han retret que "això es converteixi en una tònica habitual quan hi hagi temes que els incomodin, que tinguin manca de valentia política per votar-hi en contra i facin directament això".