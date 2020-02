La Universitat Politècnica a Manresa acull les Olimpíades de Geologia

La Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa acollirà aquest divendres les onzenes Olimpíades de Geologia. 11 centres de secundària de les comarques centrals competiran per aconseguir un accés directe a l'Olimpíada Espanyola de Geologia que se celebrarà a Cuenca el pròxim 28 de març.

Les Olimpíades estan obertes als estudiants que hagin cursat assignatures en les quals la Geologia té un protagonisme especial: Ciències Naturals, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Geologia, Ciències del Món Contemporani... Estan adreçades, principalment, a estudiants de batxillerat i, amb caràcter excepcional a alumnes de 2on cicle d'ESO.

La competició es divideix en dues parts, una d'individual i una de grup. La part individual és una prova tipus test per resoldre problemes teòrics i pràctics de resposta única. La de grup, que es realitza entre quatre persones, consisteix en respondre, de forma oberta, qüestions sobre el reconeixement de minerals, roques i fòssils, l'anàlisi de mapes geològics i talls o problemes senzills derivats de la interpretació dels mapes geològics.

Segons l'organització, tot i que vivim a la Terra, el nostre planeta segueix sent un gran desconegut per a la majoria de la humanitat. El coneixement de les Ciències de la Terra ens ajuda a gestionar els recursos naturals i entendre com és el món que ens envolta. Amb l'Olimpíada de Geologia es pretén animar i implicar els estudiants de batxillerat en el coneixement d'aquesta ciència, tot remarcant la seva importància en el món actual i promocionant el seu progrés i desenvolupament.

Les Olimpíades estan organitzades per la Asociación EspAñola para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPETEC) i la Sociedad Geológica de España (SGA).