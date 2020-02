El bus urbà va arribar el 2019 als 2.218.621 usuaris, la xifra més alta des de feia 11 anys

2.218.621. És la xifra d'usuaris del bus urbà del 2019. Es tracta de la més alta dels darrers 11 anys, des del 2008. Després de la davallada de passatgers per efecte de la crisi i de la retallada del servei, a partir del 2015 ja van començar a remuntar i el 2018 van superar els 200.000 per primer cop des del 2011. Respecte el 2018, la xifra de l'any passat suposa un increment del 8,6% i si es mira en comparació a dos anys enrere, és del 15,4%. La Perimetral (L8) és la que va tenir més viatgers, el 38% del total.

David Aaron López, regidor de Mobilitat, va presentar les dades ahir al matí. Va insistir a donar les gràcies als usuaris que cada vegada confien més en el bus urbà. Un agraïment que es farà arribar a les cases en forma de fulletó amb el lema +2,2 milions de gràcies i informació de les línies, freqüències i títols del Bus Manresa. Va afegir que un dels grans objectius per augmentar encara més les xifres d'usuaris passa per fidelitzar els joves. El 2019, 215.029 menors de 16 anys van utilitzar la targeta gratuïta T-16, xifra que va suposar un increment del 27% respecte el 2018. Aquest 2020, a més a més, els que l'adquireixin per primera vegada no hauran de pagar els 35 euros de la seva expedició que calia pagar fins ara. Aquesta targeta es compra una sola vegada i es pot utilitzar il·limitadament fins el 31 de desembre de l'any que la persona que la té faci 16 anys.



La línia a Sant Pau

Quant a les línies, a banda de l'èxit de la Perimetral, amb més de 850.00 usuaris i un increment de l'11,5% respecte l'any anterior, López va voler destacar que potser n'hi ha que quantitativament parlant tenen menys passatgers però que qualitativament són molt importants, com és el cas de la que uneix els barris de Sant Pau, Guix-Pujada Roja i Viladordis, amb més de 46.000 més que, de fet, és la que els ha augmentat més d'un any a l'altre (18%). L'any passat aquesta línia va ampliar el seu itinerari cap al polígon industrial dels Dolors.

L'enquesta anual de valoració dels usuaris feta per una empresa especialitzada a 200 persones amb una distribució equilibrada per gènere, edats i línies de servei, va tornar a donar uns resultats de notable alt, amb un 8 de mitjana. La millor nota la posen els joves, amb un 8,31, mentre que la gent gran la baixa a un 7,6. El resultats indiquen que un 43% dels usuaris disposa de carnet de conduir i un 25% té vehicle particular. López va valorar especialment aquesta dada perquè vol dir que els ciutadans aposten cada vegada més per un transport sostenible.

El 34% van manifestar que feia més de 6 anys que utilitzaven el servei i un 46%, menys de 4. Un 66% l'utilitza de forma gairebé diària i un 12% de forma esporàdica. Pel que fa a la procedència, el 90% dels usuaris són de Manresa i els principals motius de desplaçament són feina (32%), estudis (21%) i gestions (14%). La principal parada d'origen i de destí és la de Guimerà, seguida de la de Sant Joan de Déu.

En la valoració sobre la utilització del bus urbà, el regidor va destacar les campanyes que s'han fet per promocionar-lo, des del bus gratuït per Sant Jordi i el nocturn per la festa major, al bus a un euro durant la Setmana Europea de la Mobilitat i la campanya de Nadal. També va citar les prop de 10.000 persones que fan servir l'App BusManresa; les pantalles d'informació de temps real de pas a les 15 principals parades i a l'interior de Sant Joan de Déu i de la Renfe, i la instal·lació de bancs a totes les parades del servei i marquesines a la de les piscines i el Lacetània.