El detall de lligar les ampolles evita problemes

Els contenidors grocs acostumen a estar molt sovint plens a vessar. També és cert que hi ha vegades que es fa un tap on hi ha els forats i costa ficar-hi les coses, i també que hi ha gent a qui li deu fer mandra tirar el plàstic o les llaunes a dins i ho deixen a la vorera o a la tapa mateix. És el cas de la fotografia. En aquesta ocasió, però, l'usuari va tenir com a mínim la precaució de lligar la dotzena d'ampolles d'aigua buides amb un fil per evitar-ne una escampada.