Dilluns comença el procés participatiu per implantar el nou model de residus

El procés participatiu per al nou model de residus que Manresa vol implantar l'any 2021 comença a avançar, i dilluns vinent, 2 de març, celebrarà la sessió inaugural amb un acte obert a tota la ciutadania que tindrà lloc a l'Auditori Plana de l'Om, a les 6 de la tarda.

Aquesta primera sessió té l'objectiu de donar a conèixer quina és la situació de residus a Manresa i a Catalunya, quins reptes i obligacions tenim la ciutadania en els propers anys, i com són els models avançats que s'han aplicat en altres municipis.

L'acte estarà conduït per Francesc Mauri, meteoròleg de TV3 i divulgador, i comptarà amb la participació de Josep M. Tost, director de l'Agència de Residus de Catalunya; Ricard Jorba, gerent del Consorci del Bages per a la gestió de Residus; Xavier Codina, alcalde de Santpedor, municipi pioner al Bages del Porta a porta des del 2005; i Noèlia Ramírez, alcaldessa de Balsareny, municipi pioner al Bages dels Contenidors Intel·ligents, des del 2018.

El procés participatiu continuarà durant el mes de març amb jornades destinades a professionals d'activitats econòmiques:



Restauració: Dimecres 11 de març a les10 del matí al Centre Cultural El Casino

Comerços: Dimecres 11 de març a les 12.30 al Centre Cultural El Casino

Altres activitats econòmiques (despatxos, perruqueries, tallers, altres serveis, etc.): Dijous 26 de març, a les 10 del matí al Centre Cultural El Casino



També hi haurà sessions de participació presencials per a tota la ciutadania, que se celebraran el dimecres 11 de març, a les 6 de la tarda al Centre Cultural El Casino, i dijous 26 de març, a les 6 de la tarda al Centre Cultural Joan Amades.

Entre altres temes, en aquestes sessions de participació obertes a la ciutadania es debatran aquestes qüestions:

Sessió activitats econòmiques:



Qui tindrà servei Porta a porta i qui tindrà accés als contenidors;

Per quines fraccions?

Recollida amb cubells o bosses?

Quins són els millors horaris i dies?

Quins criteris han de constituir la taxa de residus?

Altres dubtes i propostes

Sessió oberta a la ciutadania:



Quin hauria de ser el dia de recollida de la resta?

Quin és el millor horari de recollida?

Accés sempre als mateixos contenidors o a qualsevols?

Quins criteris haurien de constituir la futura taxa justa o pagament per generació de residus?

Quines excepcions o adaptacions a casos particulars convé tenir en compte?

Amb quina eina es fa el control d'accés: targeta, clauer i/o telèfon mòbil?

Altres dubtes i propostes

Totes les llars de la ciutat han rebut aquest dies un fulletó informatiu municipal per donar a conèixer el calendari de totes aquestes sessions.

Enquesta a través del web municipal i enquestadors al carrer



L'Ajuntament de Manresa també ha obert la participació a través d'una enquesta, de 21 preguntes, que es pot respondre al web municipal, concretament a l'enllaç, en què es demana a la ciutadania diversos aspectes sobre els seus hàbits pel que fa als residus, i diverses qüestions que ajudaran a perfilar el model, els horaris i sistemes de recollida, etc. L'Ajuntament fa una crida a tothom a respondre l'enquesta, per tal de poder disposar de com més dades millor que ajudaran a decidir els detalls del nou model. L'enquesta estarà disponible fins al 31 de març.

Així mateix, durant aquesta setmana, quatre persones estan realitzant enquestes personals a peu de carrer per valorar l'opinió de la ciutadania.

D'altra banda, fins al proper 15 de març, la ciutadania també pot opinar sobre quines accions creu que l'Ajuntament ha de prioritzar per al període 2020-23 en l'enquesta del PAM (Pla d'Actuació Municipal).

Un nou model avançat de recollida

L'Ajuntament de Manresa té previst implantar, a partir de mitjans de l'any vinent, el nou model de recollida de residus, que inclourà sistemes inèdits fins ara a la major part de municipis del país. Manresa es convertirà així en la primera ciutat mitjana catalana a posar en funcionament un model avançat. La idea amb la qual es treballa és implantar un model mixt, entre contenidors intel·ligents i porta a porta, tot i que els detalls s'han d'anar concretant, d'acord amb l'opinió que la ciutadania expressi en el procés participatiu que ara comença.

En el sistema de contenidors intel·ligents hi ha contenidors de residus al carrer. Cada família disposa d'una tarja amb la qual es pot obrir els contenidors que d'altra manera estarien tancats. Es poden configurar els horaris d'obertura dels contenidors per a limitar-ne les aportacions. D'aquesta manera es pot identificar qui ha utilitzat cada contenidor, però no necessàriament què hi ha llençat.

En el sistema porta a porta, no hi ha contenidors de residus al carrer. Els ciutadans o comerços guarden les escombraries a casa o al local, i el dia i hora concertats per a cada fracció, els baixen al davant del portal en un cubell o bossa. En habitatges plurifamiliars o comerços o activitats es poden instal·lar uns tòtems per a identificar el propietari de cada bossa. D'aquesta manera es pot identificar el propietari de cada bossa i no recollir la bossa si no separa bé.



Aprovació per unanimitat al Ple Municipal



Tots els grups municipals de l'Ajuntament de Manresa van votar junts ahir dijous per aprovar al Ple el dictamen per a la implantació d'un nou model de recollida de residus municipals. Per poder-lo aplicar se sol·licitarà una subvenció finançada amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). En el Ple també es va aprovar el Pla Local de Gestió i el Pla Local de Prevenció de Residus, documents marc, una de les principals accions dels quals és precisament la implantació del nou model de recollida.