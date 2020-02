Fem diu que l'esmena a la totalitat de la seva moció del 8-M és una «perversió»

Els tres regidors de Fem Manresa, Roser Alegre, Gemma Boix i Jordi Trapé, van convocar ahir a la tarda una roda de premsa mitja hora abans de l'inici del ple per denunciar la decisió del govern manresà de fer una esmena a la totalitat de la moció que la formació rupturista va presentar en suport a la vaga del 8-M. Finalment, van decidir retirar la moció i, per tant, també va caure l'esmena de substitució del govern. La regidora Cristina Cruz va defensar la legitimitat de presentar-la.

Fem va definir a la tarda l'esmena resultant del govern com una «perversió» i van dir que aquesta és una pràctica «poc democràtica amb els grups que tenim menys representació» al consistori.

La seva convocatòria, van admetre, tenia per objectiu explicar les seves raons, en el cas d'abstenir-se -cosa que finalment no va fer falta- a l'hora de votar la moció del govern per substituir la seva, atès que, com va remarcar Boix, «ens fa mal abstenir-nos en una moció del 8 de març».

La regidora va retreure als dos partits que governen que «això es converteixi en una tònica habitual quan hi hagi temes que els incomodin, que tinguin manca de valentia política per votar-hi en contra i facin directament això».

«Falta de rigor»

Per a Fem Manresa, l'esmena de substitució «perverteix per complet el text original, convertint l'esmena en una nova proposició». En aquest sentit, van atribuir «falta de rigor dels acords substituïts enfront dels originals».

A banda de denunciar que amb el canvi de contingut de les mocions es veien obligats a abstenir-se, hi van afegir que, el fet que primer es voti l'esmena de substitució i que l'habitual és que obtingui majoria al ple, fa que la moció l'original -la seva- ja no passi a votació i quedi invisibilitzada.

Trapé va explicar que, anteriorment a la moció del 8-M, també els va succeir amb una sobre la Guàrdia Civil, on «ens van canviar completament els atesos» i «també parlàvem d'un procés participatiu perquè els manresans i manresanes poguéssim decidir què es faria amb la caserna que també el van treure dels acords».

En aquell cas, va recordar Alegre, es va mantenir el punt d'exigir la retirada de la Guàrdia Civil però al text de la moció del 8-M -que incloïa vuit propostes d'acció concretes- van assegurar que no hi havia quedat res de l'original. Al seu entendre, va apuntar Boix, tot i que és una pràctica «legal» que «es pot fer», «en el fons, no deixa de ser poc democràtica amb els grups que tenim menys representació perquè si volguessin ho podrien fer amb totes les mocions i al final no s'arribaria a votar res del que proposem».

Van insistir a mostrar la seva preocupació perquè «es converteixi en una pràctica recurrent pel que fa a les mocions perquè és on nosaltres tenim capacitat d'acció». «No és còmode per a nosaltres, no és còmode per al grup, ni ho és per a la gent que ens va votar en el seu dia i que se sent recolzada pel que portem al ple. També és una falta de respecte per totes les persones que se senten representades pel nostre grup», van apuntar els tres regidors.