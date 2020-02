Eternam replica a Mémora que el crematori de Sant Fruitós es farà

Eternam, l'operador funerari guanyador del concurs públic per a la construcció i explotació 45 anys en sòl de l'Ajuntament de Sant Fruitós d'un tanatori i crematori i l'explotació del cementiri municipal, afirma que el conseller delegat de Mémora, Juan Jesús Domingo, s'equivoca quan diu que el tanatori amb crematori no s'ha pogut tirar endavant per manca de finançament (vegeu diari de dimarts) perquè es construirà «properament».

Aureli Sánchez, director tècnic d'Eternam, ha recordat que l'1 d'agost del 2017 es va iniciar l'explotació del cementiri i «sap molt bé l'origen de la manca de finançament que hem patit. La tardor de l'any passat vam ser víctimes d'un sabotatge financer cuinat per un aconseguidor professional membre d'un partit polític català de rellevància al servei dels interessos de Mémora». Diu que «aviat se sabrà la veritat de tot plegat i de moltes més coses». Afegeix que després de molts esforços «hem pogut solucionar el finançament amb recursos fora de les urpes del sistema».