La Generalitat publica l'acta del concurs per dissenyar la seva nova seu

La Generalitat ha fet pública l'acta del jurat reunit per a les propostes de classificació i d'adjudicació del concurs per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior direcció d'obra de la nova seu de la delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, a Manresa. Com va avançar Regió7 (vegeu edició del 23 de gener), s'ha adjudicat a l'UTE CDB Arquitectura-RFArq Arquitectos per un import de 807.380 euros i un termini de 12 mesos pel que fa a la redacció de projectes i estudis; 201.845 euros per a la direcció d'obres, i 161.476 euros per a l'eventual redacció de projectes modificats.