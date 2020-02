L'escola Valldaura de Manresa s'endú el premi La Ciència i els Infants

La proposta «Controla la bola» de l'escola Valldaura de Manresa és el projecte educatiu guanyador de la tercera edició del premi La Ciència i els Infants que convoca els estudis d'Educació Infantil de la facultat de Ciències Socials del campus Manresa de la UVic-UCC. El segon premi ha sigut per l'escola El Vinyet de Solsona per «Cada cosa al seu lloc» i el tercer per la FEDAC de Monistrol de Montserrat per «Què pots pescar?».

Enguany hi han participat 9 centres educatius que han presentat onze propostes. El premi té com a objectiu dinamitzar l'educació científica a les aules través dels equips docents. Per això s'adreça a mestres de cicle infantil i inicial. Han de planificar, elaborar i documentar una proposta d'experimentació per al seu grup de classe. Aquests projectes es van presentar públicament a la Fira de l'Experimentació que es va fer els dies 6 i 7 de febrer al Museu de la Tècnica. Durant els dos dies 350 infants de les 9 escoles participants van poder experimentar i jugar amb les propostes que es van presentar a concurs. Ara un jurat n'ha decidit els guanyadors.

En el cas dels guanyadors, el jurat ha valorat l'originalitat, la versatilitat de resolucions diverses i l'acostament al concepte científic tenint en compte les dificultats que suposa treballar l'aire a les primeres edats ja que ocupa un lloc però no es veu.

Del segon premi en destaca la selecció i creació dels materials i la seva adequació a l'ús dels infants. I del tercer premi, la claredat dels objectius a assolir i l'ús dels materials per acostar els infants al concepte del magnetisme, i que sigui una proposta divertida.

Els premis estan dotats amb 1.200 euros: 600 per al primer, 400 per al segon i 200 per al tercer. El guardó està patrocinat per ICL-Iberia.