Programa de la Fira de l'Aixada 2020: tot el que no et pots perdre

Manresa celebra aquest cap de setmana, 29 de febrer i 1 de març, una nova edició de la Fira de l'Aixada 2020. En aquesta pàgina pots trobar el programa d'actes del mercat medieval de la Catalunya Central perquè no et puguis planificar la jornada i no et perdis cap espectacle.

L'imprescindible



1. Les aus rapinyaires exposades a la plaça Gispert

L'exhibició d'aus rapinyaires que es va recuperar el 2016 canvia d'ubicació i es podrà veure a la plaça Gispert, que juntament amb el carrer Vilanova formen part de l'àmbit de la fira des de fa quatre anys. L'any passat eren a la Serarols.

2. Les parades

200 paradistes conviuran aquest dissabte i diumenge amb els comerços de Manresa, que per l'Aixada poden obrir i ocupar la via pública de forma gratuïta i sense llicència. Cal jugar amb l'espai perquè les parades no poden estar davant de cap botiga oberta.

3. Visites teatralitzades a la primera coberta de la Seu

Guiarà la visita el personatge històric de Berenguer de Montagut a les 11, 12, 13, 17 i 18h. Les entrades es poden comprar els dies de la fira al Punt d'Acollida (4€).

La guia de tots els espectacles

Obertura de les portes de la ciutat

A les 10.45 h el Portal del Carme, a les 11 h el Portal de Sobrerroca i a les 11.15 h el Portal de Sant Miquel.

Inici del Seguici del Bisbe

Dissabte a les 11.45 h i diumenge a les 17.45 h a la plaça Gispert. Recorregut: carrer Vilanova, Plana de l'Om, carrer Sant Miquel, plaça Major, baixada del Pòpul, baixada de la Seu, parc de la Seu.

Inici del Seguici del Rei Pere III

Dissabte a les 18h a la plaça Europa. Recorregut: carrer del Carme, plaça del Carme, carrer Cap del Rec i plaça Major, on es farà la benvinguda al Rei.

Comiat del Rei Pere III

Diumenge a les 12.15h a la plaça Major. Recorregut: carrer Cap del Rec, plaça del Carme, carrer del Carme i plaça Europa.

L'entredit de Galceran Sacosta

Dissabte a les 12.15h i diumenge a les 18.15h al parc de la Seu.

El Misteri de la Llum: 20h

A l'església del Carme, que s'obrirà 30 minuts abans de l'acte.

Exhibició d'esgrima antiga i exposició d'armes

D'11 a 13h i de 17 a 18.45h a la plaça Gispert, a càrrec d'Esgrima Antiga de Santpedor.

Nou espectacle «Del joglar i les joglaresques»

11.20 i 13h. Al parc de la Seu, a càrrec de l'Associació per a la dansa Estudi Folk.

Nou espectacle «Som orfes»

11.40 i 13h. A la plaça Major i al parc de la Seu, a càrrec de Grup Picarol, Cascavell i Esclop de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages.

Nou espectacle «L'essència»

13.20, 16.40 i 19.10h. A la plaça Major i al parc de la Seu, a càrrec de Zíngares de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages.

Nou espectacle «Orígens»

17, 17.40 i 19.30h. A la plaça Major i al parc de la Seu, a càrrec de Moravians de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages.

Nou espectacle «L'aire de la mort»

18.45h. A la plaça Major, a càrrec de Diablons i Tabalons de Xàldiga.

Taller de danses medievals d'arreu del món

De 18.45 a 19.45h. A la plaça Gispert, a càrrec de l'Associació Tradiball Endansa.

Exhibició d'aus rapinyaires

Dissabte i diumenge 13.15 i 16h. A la plaça Gispert, a càrrec d'Acariciando el Aire.

El plànol de la Fira de l'Aixada 2020





Activitats per fer en família



Parc de lla Seu

Tir amb arc - Preu: 2,5 €

Escola de màgia

Mostra d'oficis: Bufador de vidre, Forjador i Saboner

Tallers gratuïts d'11.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h (Taller de molins de farina, Taller infantil de fusta, Taller de creació d'un mòbil decoratiu i Taller de sabó)

Jocs gegants d'11.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h

Crea la teva figura de fusta - Preu 1'5 €

Plana de l'Om

Granja, tot el dia

L'espai dels Ponis d'11.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h - Preu: 5 €

Carrusel mitològic i dragó - Tot el dia. Preu: 3 € una pujada/ 5 € dues pujades

Carrer de Sobrerroca

Creació d'Instruments musicals amb canya - Tot el dia, davant la Torre Sobrerroca

Plaça del Milcentenari

Taller de Softcombat - Espai davant església del Carme, d'11.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h. Preu: 2 € (mig dia)

Plaça Europa

Demostració d'oficis artesans: Retauler i Vitrallera

Plaça Gispert

Espai Esgrima de l'Aixada. Exhibició d'esgrima i exposició d'Armes. D'11.00 a 13.00 h i de 17.00 a 18.45 h.

Tonades, diumenge a les 13.00 h. A càrrec dels grallers dels Geganters de Manresa

Exposició d'Aus rapinyaires. Exhibició: 13.15 i 16.00 h

Tradiball en Dansa, a les 18.45 h

On es poden adquirir els productes de l'Aixada?

Taverna gallega a la plaça dels Infants

Venda de la cervesa de l'Aixada a la parada de la botiga Puigbertran

Venda de pa de l'Aixada a la parada del Forn de Cabrianes a la plaça Major i a les fleques del Gremi de Flequers

Venda de Sirvensis a la parada de la botiga Puigbertran



Més informació: www.aixada.cat.