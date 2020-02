La Sala els Carlins acollirà dijous vinent al vespre la gala Manresa Batega 2020

La Sala els Carlins acollirà dijous vinent, 5 de març, a les 8 del vespre, la gala Manresa Batega 2020, un acte que té l'objectiu de donar a conèixer totes les activitats programades durant aquest any i que formen part del projecte Manresa 2022 , que commemora 500 aniversari de l'estada de sant Ignasi de Loiola i, alhora, treballa per la revitalització i la projecció cultural, social i econòmica de la ciutat.

Els detalls d'aquesta gala han estat presentats aquest migdia de divendres a la Sala els Carlins pel tinent d'alcalde regidor de Turisme i Projecció de Ciutat de l'Ajuntament de Manresa, Joan Calmet; i el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda. Han assistit representants d'entitats participants i persones vinculades a l'organització de l'acte.

Calmet ha mostrat la seva "satisfacció" per la celebració d'una gala que té l'objectiu de mostrar "la potencialitat" d'un projecte "com és Manresa 2022, que és una gran oportunitat per la ciutat". Després de recordar i contextualitzar el sentit dels eixos de treball del projecte: Camí (transforma), Acollida (acull), Llum (batega) i Celebració (celebra), el regidor de Turisme ha subratllat que "anem en una bona direcció i amb molta il·lusió" en el desenvolupament i l'adaptació de la ciutat a la commemoració i el seu aprofitament turístic, cultural i comercial.

Per la seva part, Albert Tulleuda ha explicat que, durant la gala, que tindrà una durada aproximada d'una hora, es donarà a conèixer el calendari d'activitats previstes i, a més a més, es farà un breu tast de les mateixes, a través d'actuacions artístiques, exhibicions esportives i projeccions audiovisuals.

El gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa ha anunciat que en la gala prendran part els artistes Albert Galbany, Anna Gangonells, Damià Olivella, Nàdia Pesarrodona, Ariadna Guitart, Santi Arisa i Els Carlins, que han estat involucrats en activitats de Manresa 2022 en els dos últims anys. També hi haurà la presència de representants dels equips esportius del Baxi Manresa, del Bàsquet Manresa, del Bàsquet Joviat, del Bàsquet Oms, de l'Associació Esportiva La Salle i de l'Escola de Ciclisme de Manresa. El dibuixant Galdric Sala acompanyarà la gala de presentació amb el dibuix de diverses vinyetes en directe amb el seu conegut personatge de sant Ignasi que publica al diari Regió7.

L'entrada és gratuïta però cal fer una inscripció prèvia a següent link. Més informació a l'Oficina de Turisme Manresa, Plaça Major, 10. Telèfon 93 878 40 90 i a aquest correu electrònic



Eix Batega, farcit d'activitats



L'Eix Batega de Manresa 2022 inclou un conjunt d'activitats de dinamització tant cultural, com social, educativa, esportiva o artística de la ciutat. Una gran part d'aquestes ja fa anys que es desenvolupen, com el cicle de música Sons del Camí, que aquest any ja compleix la setena edició, o el cicle de xerrades Ignàgora o la Marxa del Pelegrí que van per la sisena, i n'hi ha d'altres que s'han afegit darrerament o ho faran aquest any, amb l'objectiu compartit de formar part de la programació estable anual de Manresa.

Hi ha activitats de l'eix Batega de Manresa 2022 ja plenament consolidades entre el públic manresà en diferents àmbits, com la caminada popular de la Marxa del Pelegrí, que el 2019 va comptar amb 700 participants, el festival musical Sons del Camí, que l'agost de l'any passat va comptar amb l'assistència de més de 1.250 persones, o el projecte educatiu Lotus, que cada any s'implementa amb els alumnes de 10 escoles de Manresa des de 2016.

La presentació Manresa Batega 2020 neix per donar unitat i visibilitat a les activitats incloses a Manresa 2022, tant les noves com les de llarga trajectòria, per tal de donar a conèixer l'eix Batega i, també, la globalitat del projecte entre els manresans i manresanes. En aquesta línia, Manresa Batega 2020 esdevé una continuació de la divulgació del projecte que es va iniciar amb les visites ciutadanes Hora 20.22, que es van dur a terme entre octubre de 2018 i març de 2019 amb la participació de vora 600 persones.