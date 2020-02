La UPC promou les Ciències de la Terra amb les Olimpíades de Geologia

La Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa acull avui les onzenes Olimpíades de Geologia. 11 centres de secundària de les comarques centrals competiran per aconseguir un accés directe a l'Olimpíada Espanyola de Geologia que se celebrarà a Conca el pròxim 28 de març.

Les Olimpíades estan obertes als estudiants que hagin cursat assignatures en les quals la Geologia té un protagonisme especial com Ciències Naturals, Ciències de la Terra i del Medi Ambient o Ciències del Món Contemporani. Estan adreçades, principalment, a estudiants de batxillerat i, amb caràcter excepcional a alumnes de 2on cicle d'ESO.

La competició es divideix en dues parts, una d'individual i una de grup. A la individuals els estudiants han de fer una prova tipus test per resoldre problemes teòrics i pràctics de resposta única. En la de grup, format per quatre alumnes, han d'identificar minerals, roques i fòssils, analitzar mapes geològics i talls, o resoldre problemes derivats de la interpretació dels mapes geològics.

Segons l'organització, el planeta Terra continua sent un gran desconegut per a la majoria. El coneixement de les Ciències de la Terra permet ajudar a gestionar els recursos naturals i entendre com és el món. Amb l'Olimpíada de Geologia es pretén animar i implicar els estudiants de batxillerat en el coneixement d'aquesta ciència.