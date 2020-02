Junqueras impartirà un curs d'història a la FUB dins l'oferta de formació contínua

Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya i exvicepresident de la Generalitat, s'incorporarà de manera imminent a la llista de docents de la FUB-UManresa per impartir classes al Campus Manresa, segons va donar a conèixer ahir la UVic-UCC. El curs que oferirà serà obert a tothom qui s'hi vulgui matricular.

La notícia va arribar l'endemà que es fes públic que el líder independentista empresonat al centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, podrà sortir tres dies de la presó per treballar.

Va ser el mateix Junqueras, llicenciat en Història Moderna i Contemporània i doctor en Història del Pensament Econòmic, qui es va oferir a la UVIC-UCC per impartir docència a Manresa, tenint en compte la proximitat de la FUB amb la presó de Lledoners, on compleix una sentència de 13 anys de presó i d'inhabilitació per sedició i malversació.

El rector de la UVic-UCC, Josep-Eladi Baños, va acceptar la proposta «atesa la seva experiència acadèmica i la seva vàlua com a professor» i la va traslladar als responsables acadèmics de la universitat a Manresa «perquè hi donin cabuda dins la seva estructura de formació contínua». Fonts de la UManresa explicaven que, «tenint en compte el seu nivell i prestigi, no podíem dir que no».

El líder d'ERC iniciarà la seva col·laboració amb el Campus Manresa de la UVic-UCC la setmana vinent o l'altra, tot desenvolupant «un encàrrec acadèmic vinculat a la formació contínua de curta durada». En concret, segons va explicar Junqueras en una entrevista publicada ahir per El Nacional.cat, farà «Història del pensament. No serà una història cronològica sinó escollir algunes grans idees i veure com s'han desenvolupat al llarg de la història. L'evolució de l'economia, de la ciència, els avenços científics, la religió, la física...».



No es limitaran les places

La idea, van informar ahir les fonts de la UManresa, és que fins a Setmana Santa Junqueras desenvolupi la seva proposta acadèmica a les instal·lacions de la FUB, i que hi comenci a impartir el curs passada la Setmana Santa i una vegada s'hagi publicitat.

Serà un curs, el preu del qual encara no s'ha concretat, de curta durada dels que ja s'ofereixen dins del circuit establert de formació contínua i està per decidir si serà de 30 o de 50 hores. En tot cas, van remarcar les fonts de la UManresa, serà obert a tothom i no es limitaran les places, tot i que cal tenir en compte l'espai de què disposa la universitat. L'aula més gran té cabuda per a 50 persones però, depenent de la demanda, es podria desdoblar el grup o fer-lo en una de les dues sales d'actes de la UManresa: la de la FUB1, amb capacitat per a 200 persones, o la de la FUB2, on n'hi caben 100.