L'Aixada recrearà al Balç les tres comunitats religioses que vivien a la Manresa medieval

El certamen medieval per excel·lència de Manresa torna aquest cap de setmana a la ciutat per traslladar-la a l'època en què es va construir la Sèquia gràcies al Misteri de la Llum, a cavall dels segles XIII i XIV. La Fira de l'Aixada, que arriba a la 23a edició, es podrà visitar avui i demà de les 10 del matí a les 9 del vespre. Ho farà, a més, amb diverses novetats ja avançades per Regió7 (vegeu edició del 6 de febrer) i amb la tercera trobada de recreadors històrics al carrer del Balç.

«Civitas», ciutadania, vol donar visibilitat a les comunitats que convivien en l'època medieval en ciutats com Manresa al marge de la cristiana, com són els jueus i els musulmans. Llavors eren «el cofre i tresor» de la Corona, cada cop que canviava el rei havien de renegociar els seus privilegis, i tenien un poder judicial i fiscal diferent del dels cristians. Ho explica Xisca Lliteres, de l'Oficina de Turisme i impulsora de la trobada. Per l'aparença física, llengua i vestuari, però, no se'ls distingia. La gràcia de l'experiència serà que els visitants podran resoldre tots els seus dubtes preguntant als mateixos actors. «Si fem la comparativa amb altres ciutats d'Europa, trobem que no hi ha una mescla social ètnica com la que podem trobar a la Corona. Quan expliquem història això ho oblidem, tenim una visió cristianitzada».

Enguany participen en la trobada més grups (5) i més recreadors que mai (42), que mostraran al públic com es vestien, de què treballaven, com es relacionaven amb l'Església i també entre ells. Vinguts de Catalunya i d'altres regions de l'Estat espanyol, la majoria s'han creat materials exclusius per a l'Aixada: vestits, sabates, armadures... La recreació al Balç –amb entrada lliure, d'11 a 14 h i de 16 a 20h– serà «de molt alt nivell», segons Lliteres, que destaca que darrere d'una proposta com aquesta hi ha un gran treball de recerca acadèmica dels grups per documentar-se i replicar amb la màxima perfecció tots els detalls. També apunta que es tracta d'un hobby «molt car», ja que la producció d'alguns materials, com l'armament, sovint s'ha d'encarregar a experts estrangers.

El primer any que es va fer la trobada, el 2018, el lema va ser «Vestis» i es va dedicar als vestits medievals. Hi van participar uns 25 recreadors. L'any passat, «Retabulum» va reunir uns 30 participants i es va centrar en la pintura gòtica catalana. Ara «Civitas» mostrarà la ciutadania.

El 2017 es va fer el primer recompte de visitants de la Fira de l'Aixada, que va situar la xifra a l'entorn de 65.000. L'any passat es van tornar a comptar a través dels mòbils i es va estimar que havien passat per la fira unes 75.000 persones. Miler amunt, miler avall, la xifra ja és un referent i aquest any no es farà cap recompte.