L'Aixada torna Manresa a l'època medieval en un matí d'ambient però no massificat

La Fira de l'Aixada ha fet tornar Manresa a l'època medieval, aquest dissabte, amb un matí de molt ambient però sense massificacions de gent als carrers. La 23a edició del certamen ha arrencat a les 11 del matí amb l'obertura dels portals de la ciutat, amb la presència de visitants però molta tranquil·litat.

Fins a quarts d'una no s'ha viscut una sensació de més atapeïment, sobretot als indrets on hi ha els escenaris als quals es fan els diferents espectacles que donen sentit al rerefons històric de la fira. A la plaça Major s'hi pot caminar sense problemes, tot i la desfilada incessant de visitants. El Sobrerroca, però, i com ja és habitual, s'omple ràpidament i cal paciència per transitar de punta a punta del carrer.

També hi ha ambient al parc de la Seu, on s'han instal·lat les activitats per als més petits, i l'exposició i exhibició d'aus rapinyaires ajuda que els caminants passin pel carrer Vilanova des de la Plana de l'Om, plena d'animals de granja, per acostar-se a la plaça Gispert.

La tercera trobada de recreadors històrics al carrer del Balç és un altre dels atractius destacats de la fira. Enguany està dedicada a la ciutadania, amb el nom de "Civitas", i mostra com era el dia a dia de les comunitats jueves, musulmanes i cristianes que convivien en ciutats medievals com Manresa els segles XIII i XIV. A 2/4 d'1, segons els organitzadors, ja havien passat pel vial medieval unes 700 persones.