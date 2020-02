El nou model de residus pot allargar la vida de l'abocador de Manresa 30 anys

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, va assegurar en el ple de l'Ajuntament de Manresa celebrat dijous que a l'abocador de Bufalvent li queden 15 anys de vida si es manté el ritme al qual es va omplint, però que una aposta de tota la comarca pel reciclatge li pot allargar la vida 30 anys més.

Huguet, quan defensava el nou model de recollida que s'implantarà a Manresa a partir del maig de l'any que ve -que limitarà l'accés al contenidor gris i serà porta a porta per als negocis- va explicar que incentivant el reciclatge es reduiran les tones de deixalles que es colguen a l'abocador de Manresa «i això suposarà allargar-li la vida útil i retardar la construcció d'un de nou».

Va afegir que «si seguíssim amb la tendència actual n'hauríem de construir un de nou d'aquí a 15 anys i en canvi si el conjunt de la comarca, i Manresa en som la meitat, passem a models avançats i, de fet, ja hi ha molts pobles que ja els tenen i deu més en cartera per fer-ho properament, aquesta vida s'allargarà a 45 anys».



Es va obrir el 1999

El dipòsit controlat de residus que s'utilitza actualment al parc ambiental de Bufalvent, a Manresa, es va obrir l'any 1999 i, des d'aleshores, l'abocador ha emmagatzemat 1,6 milions de tones de residus.

Els gestors de l'equipament han reconegut que hi ha molta inquietud per reduir la quantitat de residus que van a parar al dipòsit controlat.

L'abocador té una vida calculada fins a l'any 2035, però si es redueix la quantitat de residus que s'aporten pot arribar al 2065.

Aquest és un dels motius pels quals l'Ajuntament de Manresa impulsa la implantació a la ciutat, progressivament, d'un nou sistema de gestió de residus que faci passar la recollida selectiva del 40% al 70%.

Per tal d'introduir sistemes de recollida d'alta eficiència que permetin reduir els residus que van al dipòsit controlat -actualment estem a un 60% de rebuig i un 40% de reciclatge- s'ha visitat la mancomunitat de Sasieta, al País Basc, que utilitza el control d'accés als contenidors de rebuig.

Els impulsors del nou sistema defensen que tancar els contenidors d'orgànica i rebuig i obrir-los amb una targeta que es proporciona al ciutadà -un cop la setmana el gris amb excepcions per a les persones que necessitin més accés- és el que farà que la gent canviï els hàbits a base d'aquesta restricció d'accés.

A banda d'això hi haurà un equip d'informadors ambientals que estaran pendents del que passa al carrer i que aniran acompanyant els veïns per corregir les coses que no vagin prou bé.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet,va explicar que reciclar bé no era l'objectiu final del canvi de model de gestió de residus que s'implantarà a Manresa. «No hauríem de quedar conformats amb que si reciclem bé podem seguir consumint de tot sense generar un enorme impacte ambiental. Reciclar bé és el mínim que podem fer com a ciutadans».

Va alertar que el metà que produeix els residus orgànics que no es reciclen és vint vegades o més potent que el CO2 a l'hora de generar l'efecte hivernacle.

S'ha calculat que, actualment, els residus anuals d'un habitant de la comarca del Bages equivalen a 219 quilos de CO2.