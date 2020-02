Un responsable mèdic del Barça diu que la ciència serà clau en un futur sense Messi

«Tothom es pensa que el més important en el futbol és l'entrenador i els onze jugadors, i a partir d'aquí tothom opina. Però hi ha un canvi de paradigma i el món de la innovació ha arribat». Amb aquestes paraules, Gil Rodas, responsable del Barça Innovation Hub, una branca del club dedicada a la recerca mèdica i tecnològica, explicava ahir a Manresa la importància que ja té actualment la recerca mèdica dins del món del futbol i com el Barça hi aposta decididament. La ciència serà clau, segons el doctor, quan l'equip hagi de prescindir de Messi i vulgui continuar figurant com un dels millors equips del món.

Rodas va participar ahir al vespre en la celebració anual de la junta comarcal del Col·legi de Metges de Barcelona, que va tenir lloc al restaurant Torre Busquet. La seva xerrada va obrir l'acte. Des del primer moment va posar en evidència el gran problema mèdic que tenen els jugadors de futbol professionals, les lesions musculars. «Cada equip registra, de mitjana, unes 15 lesions d'aquest tipus entre els seus jugadors», explicava Rodas, i aquestes baixes «suposen, per exemple, a la Premier League un 70 millors de lliures per temporada». Un problema, va assegurar, que s'està agreujant. El responsable mèdic, que a més és cap de la unitat de Medicina de l'Esport de l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona, va afirmar que gràcies al projecte que lidera «Barcelona és un referent en la recerca en lesions musculars».

Va incidir en el fet que l'equip mèdic, en el món del futbol, està sotmès a pressions. «Ens obliguen que en quatre setmanes i dos dies ja estiguin recuperats perquè si tarden més ens diuen que som uns mal metges. A més, quan tornen a jugar no es poden trencar de nou i han de rendir com abans», va afirmar. Actualment, en el marc del projecte que lidera Rodas, es monitoritzen, amb la tecnologia més innovadora en l'àmbit esportiu, els entrenaments de 350 jugadors de tots els equips que competeixen amb el nom del Barça. Unes dades que després serveixen per fer recerca mèdica i poder diagnosticar i millorar el tractament de les lesions.

«Hem de pensar en un termini de cinc anys en un món en què es pensa molt en què passarà demà», va afegir, i va assegurar que comparteixen els resultats dels seus estudis amb altres equips. «Al cap i a la fi és un espectacle, i si hi ha molts dels millors jugadors dels altres equips lesionats, ningú en gaudirà».



Lliurament de premis

La segona part de l'acte es va centrar en el lliurament de premis per reconèixer la tasca dels especialistes mèdics. Lorena Sanchón, metge resident de l'àrea de Cirurgia General de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, es va endur el Premi Bages al Metge Jove pel seu treball «Seguiment oncològic de més de tres anys a pacients intervinguts de neoplàsia de recte mitjançant TATME». Per altra banda, els especialistes Isabel Roig, Berta Fornés, Joan Anton González i Anna Delgado, del CAP Sagrada Família de Manresa de l'ICS, també van ser reconeguts amb el Premi Bages de Ciències Mèdiques per la recerca «Burnout dels professionals d'Atenció Primària a la Catalunya Central».

També es va reconèixer la tasca de l'especialista en anatomia patològica Josep Miquel Badal amb el Premi Vivències Mèdiques «Dr. Pere Tarrés i Claret». Els antropòlegs Josep Barceló i Josep Maria Comelles, de la Universitat Rovira i Virgili, van recollir el Premi d'Història de la Medicina Catalana «Oleguer Miró i Borràs» pel treball «L'evolució del dispositiu hospitalari a Catalunya (1849-1980)».