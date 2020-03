Dos-cents paradistes i alguns botiguers omplen els carrers cèntrics de Manresa

Dos-cents paradistes i alguns botiguers que van aprofitar per treure el seu producte al carrer van omplir els vials cèntrics de Manresa, que en alguns moments es van col·lapsar de gent, tot i que semblava que l'atapeïment no era el d'altres anys. Un dels carrers més transitats va ser el Sobrerroca. En aquest cas, la profunditat de les parades, de dos metres com a mida estàndard, complicava en algun tram el pas de la gent. Gairebé tots els paradistes complien la norma d'anar vestits i calçats d'acord amb l'època medieval, així com també la de no utilitzar el mòbil dins la parada. N'hi havia, però, que vestien normal i duien ulleres de sol...