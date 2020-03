«No oblidaré mai el primer cop que vaig sortir al balcó de l'ajuntament»

El manresà Sergi Gamisans, de 26 anys, interpreta durant la Fira de l'Aixada un dels personatges centrals, el rei Pere III, que va autoritzar els manresans a construir la Sèquia. És el quart i últim any que es posa en el paper del noble. Normalment, els actors principals canvien cada tres anys, però com que per a la propera edició es volen introduir canvis importants en tots els actes centrals, li van proposar que fes ell aquest paper un any més. Parlem amb ell mentre es vesteix a l'edifici del Coro de Sant Josep, on ho fa el gruix dels actors abans d'iniciar el seguici.



Com han estat aquests anys fent de rei?

És molt divertit, i en el meu cas, que vaig començar actuant a l'Aixada als 12 anys –explicàvem farses amb la Mireia Cirera–, he aconseguit un paper central que sempre havia volgut tenir. Abans, vaig fer de farsant, vaig portar els estendards del rei i del bisbe, també amb un grup d'amics vam crear un espectacle...

I l'any que ve, després del rei?

Encara no ho sé, però seguiré vinculat a la fira segur.

Quin moment recordes més?

El primer any recordo molt pujar dalt del cavall, tota la cercavila, la gent cridant «volem aigua!», «visca el rei»»... És molt impressionant. I el que mai oblidaré és el primer cop que vaig sortir al balcó de l'ajuntament, em vaig quedar flipant, et tira enrere veure tothom allà a la plaça.

Com et prepares?

Fem molts assajos, en el meu cas per saber com es mou un rei, amb superioritat, poder, ostentació. A més, jo, perquè m'agraden aquestes coses, m'he mirat la vida del rei Pere i moltes sèries medievals.

Què ha canviat des de la primera vegada que vas pujar al cavall?

No té res a veure com vam actuar fa quatre anys de com actuarem en aquesta edició. Els guions són els mateixos, però la posada en escena ha canviat molt. A mesura que interpretes el paper, et fixes i entens coses noves, i li pots donar un toc diferent.